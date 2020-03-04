"Никоим образом не ущемляет": Песков ответил на критику поправки о "государствообразующем народе"

Так пресс-секретарь президента России ответил на критику муфтия Татарстана Камиля Самигуллина, который в предложенной поправке увидел некую "опасность", почву для потенциального конфликта и условия для ущемления прав других народов.

"Никоим образом. Если посмотреть предложения, изложенные в новой редакции статьи 69, там как раз предлагается гарантировать право коренных малочисленных народов и культурную самобытность всех народов и этнических общностей России", - цитирует слова Пескова ТАСС.

Кроме того, добавил Песков, там предлагается защищать культурную самобытность коренных народов и этнических общностей России, а также говорится о том, что соотечественникам, проживающим за пределами России, будет оказываться необходимая помощь и поддержка.

Это значит, что любые опасения по поводу того, что "кто-то будет ущемлён", являются безосновательными, заключил Песков.