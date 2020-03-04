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"Никоим образом не ущемляет": Песков ответил на критику поправки о "государствообразующем народе"
04 марта 2020, 16:35 • 61 • Политика
В Кремле прокомментировали поправку к Конституции, которая вводит понятие "государствообразующий народ". "Никоим образом права других народов не ущемляет", - был ответ Дмитрия Пескова.
Так пресс-секретарь президента России ответил на критику муфтия Татарстана Камиля Самигуллина, который в предложенной поправке увидел некую "опасность", почву для потенциального конфликта и условия для ущемления прав других народов.
Кроме того, добавил Песков, там предлагается защищать культурную самобытность коренных народов и этнических общностей России, а также говорится о том, что соотечественникам, проживающим за пределами России, будет оказываться необходимая помощь и поддержка.
Это значит, что любые опасения по поводу того, что "кто-то будет ущемлён", являются безосновательными, заключил Песков.
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