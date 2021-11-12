"Никого не пугаем, но…": Постпред Белоруссии предостерёг от роковой ошибки на границе

Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков высказался о накалившейся ситуации на границе Белоруссии и Польши, когда любая ошибка может стать роковой. "Мы не бряцаем оружием, мы не пугаем никого, но мы будем отстаивать свои национальные интересы", - отметил дипломат, цитируя слова президента республики Александра Лукашенко.

Ситуация на границе Белоруссии и Польши, вызванная миграционным кризисом, с каждым днём становится всё серьёзнее. Уже и соседние страны подтягивают к границе солдат и военную технику. По словам постпреда Белоруссии при ООН Валентина Рыбакова, обстановка накалена до предела. Дошло до того, что любая ошибка может стать роковой и привести к трагедии.

Дипломат напомнил о мерах, которые предприняли в Минске. В частности, о том, что патрулированием границ теперь наряду с лётчиками республики занимаются и пилоты ВКС России. Рассказал Рыбаков и о некоторых нюансах недавнего совещания с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Было сказано, что мы не бряцаем оружием, мы не пугаем никого, но мы будем отстаивать свои национальные интересы", - сообщил дипломат в беседе с "РИА Новости".