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"Никого не пугаем, но…": Постпред Белоруссии предостерёг от роковой ошибки на границе
12 ноября 2021, 12:10 • 23 • Политика
Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков высказался о накалившейся ситуации на границе Белоруссии и Польши, когда любая ошибка может стать роковой. "Мы не бряцаем оружием, мы не пугаем никого, но мы будем отстаивать свои национальные интересы", - отметил дипломат, цитируя слова президента республики Александра Лукашенко.
Ситуация на границе Белоруссии и Польши, вызванная миграционным кризисом, с каждым днём становится всё серьёзнее. Уже и соседние страны подтягивают к границе солдат и военную технику. По словам постпреда Белоруссии при ООН Валентина Рыбакова, обстановка накалена до предела. Дошло до того, что любая ошибка может стать роковой и привести к трагедии.
Дипломат напомнил о мерах, которые предприняли в Минске. В частности, о том, что патрулированием границ теперь наряду с лётчиками республики занимаются и пилоты ВКС России. Рассказал Рыбаков и о некоторых нюансах недавнего совещания с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
"Было сказано, что мы не бряцаем оружием, мы не пугаем никого, но мы будем отстаивать свои национальные интересы", - сообщил дипломат в беседе с "РИА Новости".
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