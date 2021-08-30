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"Никогда вообще": Неприятные откровения крымчанина об Украине удивили журналиста из Киева

30 августа 2021, 18:00  •  33 • Политика
Неприятные откровения крымчанина об Украине и её роли в жизни полуострова удивили журналиста из Киева. "Мы никогда не считали себя частью Украины. Никогда вообще", - заявил таксист из Севастополя.
Так он сказал украинскому журналисту Павлу Кухаркину, который решил посетить Крым, чтобы самому узнать о жизни в русском регионе.
Мы, если честно, никогда не считали себя частью Украины. Никогда вообще. Это административное недоразумение какое-то, благо вовремя исправленное,
- отметил мужчина.
Собеседник Кухаркина также добавил, что большинство севастопольцев думают так же. Исключение составляют лишь украинцы, которые живут в Киеве и просто имеют квартиру в Севастополе, пишет портал "Народные новости".
Напомним, что Крым воссоединился с Россией после народного референдума в 2014 году. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что отказ Украины и западных стран признавать решение крымчан является нарушением права народа на самоопределение.

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