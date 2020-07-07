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"Никогда в жизни такого не было": Киев заявил о новой инициативе по Донбассу
07 июля 2020, 12:00 • 266 • Политика
В Киеве заявили о новой инициативе по Донбассу. При этом, как отмечает украинский министр Алексей Резников, "никогда в жизни такого не было", но "формально, юридически это возможно".
В частности, речь идёт о возможности введения миротворцев ОБСЕ в Донбасс. По словам министра по вопросам реинтеграции так называемых "временно оккупированных" территорий Украины, вице-премьера Алексея Резникова, такая возможность сейчас рассматривается украинскими властями, потому что организация имеет такой мандат.
"Оказывается, и они имеют право вводить своих миротворцев, но никогда в жизни такого не было", - сказал он, отметив, что "формально, юридически это возможно"
По словам Резникова, миротворцы ОБСЕ могут стать тем вариантом, на который, "возможно, та сторона готова была бы согласиться".
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