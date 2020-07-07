"Никогда в жизни такого не было": Киев заявил о новой инициативе по Донбассу

В частности, речь идёт о возможности введения миротворцев ОБСЕ в Донбасс. По словам министра по вопросам реинтеграции так называемых "временно оккупированных" территорий Украины, вице-премьера Алексея Резникова, такая возможность сейчас рассматривается украинскими властями, потому что организация имеет такой мандат.

"Оказывается, и они имеют право вводить своих миротворцев, но никогда в жизни такого не было", - сказал он, отметив, что "формально, юридически это возможно"

По словам Резникова, миротворцы ОБСЕ могут стать тем вариантом, на который, "возможно, та сторона готова была бы согласиться".