"Никогда такого в России не будет!": Путин прокомментировал "радугу" на здании посольства США

Российский лидер Владимир Путин в ходе онлайн-совещания с рабочей группой по поправкам к Конституции РФ прокомментировал недавнее появление на здании американского посольства в Москве радужного флага.

Президент подчеркнул, что в России не существует каких-либо ограничений, которые могли бы каким-то образом ущемлять права представителей любых меньшинств, в том числе национальных или сексуальных, - "Никогда такого в России не будет!"

Он заявил, что в данной ситуации "вопрос совершенно в другом". Глава государства пояснил, что принятый ранее в стране закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди детей направлен совсем не на дискриминацию, а на защиту.

"Пускай человек вырастет и сам определит свою судьбу", - отметил Путин.

В четверг, 25 июня, на фасаде здания посольства США в российской столице был вывешен радужный флаг, а 27 июня такую же акцию в Москве провели дипломаты из Великобритании.