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"Никогда такого в России не будет!": Путин прокомментировал "радугу" на здании посольства США
04 июля 2020, 01:00 • 49 • Политика
Российский лидер Владимир Путин прокомментировал появление "радуги" на здании посольства США в Москве. Флаг вывесили на его фасаде 25 июня. Президент подчеркнул, что в РФ не существует дискриминации каких-либо меньшинств: "Никогда такого в России не будет!" Он добавил, что "вопрос совершенно в другом" - в защите детей и предоставлении им возможности выбирать свою судьбу самостоятельно.
Российский лидер Владимир Путин в ходе онлайн-совещания с рабочей группой по поправкам к Конституции РФ прокомментировал недавнее появление на здании американского посольства в Москве радужного флага.
Президент подчеркнул, что в России не существует каких-либо ограничений, которые могли бы каким-то образом ущемлять права представителей любых меньшинств, в том числе национальных или сексуальных, - "Никогда такого в России не будет!"
Он заявил, что в данной ситуации "вопрос совершенно в другом". Глава государства пояснил, что принятый ранее в стране закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди детей направлен совсем не на дискриминацию, а на защиту.
В четверг, 25 июня, на фасаде здания посольства США в российской столице был вывешен радужный флаг, а 27 июня такую же акцию в Москве провели дипломаты из Великобритании.
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