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"Никогда подобного не говорил": Кедми заявил о знаковой фразе Путина
10 февраля 2022, 14:25 • 102 • Политика
Экс-руководитель израильской службы "Натив", политолог Яков Кедми заявил знаковой фразе президента России Владимира Путина, которая прозвучала совсем недавно – во время переговоров с главой Франции Эммануэлем Макроном. "Никогда ничего подобного он не говорил", - сказал эксперт.
В поисках способа донесения до западных политиков всей серьёзности сложившейся вокруг гарантий по безопасности ситуации, Владимир Путин, видя "непробиваемую стену непонимания" со стороны Запада, заявил прямо:
"Он первый раз за все время произнес слово "война", - сказал Кедми в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".
"Он сказал совершенно прямо: "Вы хотите с нами воевать?", - добавил он.
По словам политолога, "никогда ничего подобного" Путин не говорил, пытаясь оставаться в рамках дипломатического приличия. Однако это время прошло. Непонимание со стороны Запада каждую секунду приближает к тому, что из Москвы прозвучит:
"Все ясно, мы переходим к реальным практическим действиям", - сказал он.
Кедми отметил, что это именно то, что Владимир Путин пытался донести французскому коллеге, а через него – другим.
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