"Никогда не существовал": Константинопольский патриарх высказался по поводу "Киевского патриархата" и обид Филарета

В интервью сербскому изданию "Политика" патриарх Варфоломей фактически подтвердил, что своим решением по поводу Украины вовлёк Константинопольский патриархат в раскол. Но признавать свою ошибку отказался.

Так называемого "Киевского патриархата", возглавляемого раскольником Филаретом Денисенко, никогда не существовало, признал патриарх Варфоломей, а миллионы жителей Украины находились вне Церкви.

Он утверждает, что принял решение о принятии раскольников в евхаристическое общение "согласно апостольским обязательствам и основываясь на учении благочестивых Отцов Церкви". При этом Константинопольским патриарх никак не объясняет свое решение объединиться с раскольниками, не приведя их прежде к покаянию, как того требуют апостольские же правила. В своих объяснениях иерарх игнорирует и указания Московского Патриархата на то, что, согласно апостольскими правилам, вошедший в общение с еретиками и раскольниками сам впадает в раскол.

Варфоломей подтвердил, что ранее сам неоднократно уверял на невмешательстве Константинополя в ситуацию на Украине, поскольку это каноническая территория Московского Патриархата. По его словам, эта позиция изменилась из-за политических причин — в частности, из-за присоединения Крыма к России. Какое отношение политические события имеют к каноническому статусу территории и каноническому праву, он не объясняет.

Патриарх Варфоломей в интервью категорически отрицает свои корыстные мотивы, не углубляясь в тему десятков обещанных ему Петром Порошенко церквей и монастырей, а также настаивает на том, что Константинопольский патриархат, располагающийся на территории мусульманской Турции в зоне влияния США, не подвержен политическому влиянию.

Кроме того, патриарх Константинопольский проигнорировал обиды Филарета Денисенко в связи с дележом власти в ПЦУ и отказался признавать его патриархом — пусть даже почётным.