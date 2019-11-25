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"Никогда не спонсировала АТО": Скабеева посмеялась над оправданиями директора Софии Ротару
25 ноября 2019, 21:09 • 185 • Политика
В эфире программы "60 минут" директор Софии Ротару заявил, что певица якобы "никогда не спонсировала АТО". "Круто", - прокомментировала его оправдания телеведущая Ольга Скабеева.
Директор украинской певицы Софии Ротару внезапно объявил, что его подопечная, оказывается, никогда не спонсировала карательную операцию Украины в Донбассе (АТО). Заявление прозвучало в прямом эфире политического ток-шоу "60 минут".
Слова директора артистки стали откровением, так как до этого было широко известно, что Ротару перечисляет деньги Вооружённым силам Украины (ВСУ). Также певица отменила свои выступления в России из-за политических разногласий между Москвой и Киевом. Теперь же Ротару собирается принять участие в "Песне года" в России.
Сейчас её директор утверждает, что певица якобы не спонсировала боевые действия в Донбассе, а "Песню года" пропустила лишь раз, и то из-за введённого на Украине частичного "военного положения".
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