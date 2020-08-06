"Никогда не сдавайтесь": Спасатели удивились тому, что малыш выжил в открытом море. Помогло телешоу

Равираджа отдыхал вместе с родными возле воды в английском графстве Норт-Йоркшир. Его унесло в море. Родители тут же позвали спасателей, но найти ребёнка не удавалось. Целый час патрулировали береговую линию, но за это время течение унесло 10-летнего мальчика на противоположную сторону бухты.

Когда ребёнка всё-таки обнаружили, оказалось, что он жив и здоров. Равираджа рассказал, что спастись ему помогло телешоу. По телевизору он видел серии, где отважные ребята спасали тонущих. Они давали советы. Вот эти советы и удалось вспомнить мальчику, когда он оказался в опасности.

Равираджа не стал бороться с течением, он перевернулся на спину, раскинул руки и ноги. Когда получилось спокойно дышать, качаясь на волнах, мальчик стал кричать, призывая помощь. Спасатели удивились тому, что малыш не растерялся в критической ситуации. Они отметили: если бы он запаниковал, исход "был бы совсем иным".

"Если вы окажетесь в аналогичной ситуации, никогда не сдавайтесь. Оставайтесь сильными и надейтесь только на себя", - дал совет ребёнок в интервью изданию The Sun.