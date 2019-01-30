"Никогда не комментирую": Помпео одной фразой неосознанно выдал планы разведки США

Госсекретарь США Майк Помпео своей реакцией на вопрос о ситуации в Венесуэле неосознанно выдал планы разведки США. В частности, отвечая на вопрос о помощи ЦРУ или американской военной разведки венесуэльской оппозиции он заявил, что это разведывательная информация. "Никогда не комментирую разведывательные вопросы", - сказал Помпео.

Американский госсекретарь Майк Помпео, отказавшись комментировать помощь оппозиции Венесуэлы, невольно выдал планы США по данной сфере. В частности, Помпео попытался отказаться комментировать вопрос о помощи ЦРУ или американской военной разведки венесуэльской оппозиции.

При этом Помпео добавил, что миссия, которой занимаются США, "хорошая для народа Венесуэлы".

"Никогда не комментирую разведывательные вопросы", - сказал он, тем самым подтвердив, что эта тема помощи оппозиции латиноамериканской страны стоит на контроле у спецслужб США.

Ахаха...можно подумать, что кто-то сомневается



Помпео не ответил на вопрос о помощи ЦРУ или американской военной разведки венесуэльской оппозиции, сославшись на то, что это «разведывательный вопрос».

"Никогда не комментирую разведывательные вопросы"



Приветствую, друзья! — Марина Саакян (@marinochka_san) 29 января 2019 г.

"Ахаха...можно подумать, что кто-то сомневается Помпео не ответил на вопрос о помощи ЦРУ или американской военной разведки венесуэльской оппозиции", - с юмором пишет одна из пользователей в Twitter.