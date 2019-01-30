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"Никогда не комментирую": Помпео одной фразой неосознанно выдал планы разведки США

30 января 2019, 01:09  •  65 • В мире
Госсекретарь США Майк Помпео своей реакцией на вопрос о ситуации в Венесуэле неосознанно выдал планы разведки США. В частности, отвечая на вопрос о помощи ЦРУ или американской военной разведки венесуэльской оппозиции он заявил, что это разведывательная информация. "Никогда не комментирую разведывательные вопросы", - сказал Помпео.
Американский госсекретарь Майк Помпео, отказавшись комментировать помощь оппозиции Венесуэлы, невольно выдал планы США по данной сфере. В частности, Помпео попытался отказаться комментировать вопрос о помощи ЦРУ или американской военной разведки венесуэльской оппозиции.
При этом Помпео добавил, что миссия, которой занимаются США, "хорошая для народа Венесуэлы".
"Никогда не комментирую разведывательные вопросы", - сказал он, тем самым подтвердив, что эта тема помощи оппозиции латиноамериканской страны стоит на контроле у спецслужб США.
Ахаха...можно подумать, что кто-то сомневается

Помпео не ответил на вопрос о помощи ЦРУ или американской военной разведки венесуэльской оппозиции, сославшись на то, что это «разведывательный вопрос».
"Никогда не комментирую разведывательные вопросы"

Приветствую, друзья!
— Марина Саакян (@marinochka_san) 29 января 2019 г.
"Ахаха...можно подумать, что кто-то сомневается Помпео не ответил на вопрос о помощи ЦРУ или американской военной разведки венесуэльской оппозиции", - с юмором пишет одна из пользователей в Twitter.

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