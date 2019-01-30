|
"Никогда не комментирую": Помпео одной фразой неосознанно выдал планы разведки США
30 января 2019, 01:09 • 65 • В мире
Госсекретарь США Майк Помпео своей реакцией на вопрос о ситуации в Венесуэле неосознанно выдал планы разведки США. В частности, отвечая на вопрос о помощи ЦРУ или американской военной разведки венесуэльской оппозиции он заявил, что это разведывательная информация. "Никогда не комментирую разведывательные вопросы", - сказал Помпео.
Американский госсекретарь Майк Помпео, отказавшись комментировать помощь оппозиции Венесуэлы, невольно выдал планы США по данной сфере. В частности, Помпео попытался отказаться комментировать вопрос о помощи ЦРУ или американской военной разведки венесуэльской оппозиции.
При этом Помпео добавил, что миссия, которой занимаются США, "хорошая для народа Венесуэлы".
"Никогда не комментирую разведывательные вопросы", - сказал он, тем самым подтвердив, что эта тема помощи оппозиции латиноамериканской страны стоит на контроле у спецслужб США.
"Ахаха...можно подумать, что кто-то сомневается Помпео не ответил на вопрос о помощи ЦРУ или американской военной разведки венесуэльской оппозиции", - с юмором пишет одна из пользователей в Twitter.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
65
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 января 2019, 02:54
|
24 января 2019, 17:24
|
27 января 2019, 01:24
|
28 января 2019, 03:39
|
29 января 2019, 02:24
|
23 января 2019, 17:09
|
29 января 2019, 02:24