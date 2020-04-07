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"Никогда не говорили о закрытии границ": Кадыров ответил на критику Мишустина. Но сделал одно уточнение

07 апреля 2020, 13:35  •  15 • Политика
Глава Чеченской Республики отреагировал на слова премьер-министра России, который потребовал от региональных властей "не путать свои полномочия с федеральными", имея в виду решения о закрытии административных границ некоторых регионов. "Мы никогда не говорили о закрытии границ", - заявил Рамзан Кадыров.
По его словам, главу правительство "ввели в заблуждение", потому что в Чечне об этом речи не шло. Другое дело, что в республику не будут пропускать людей без местной прописки, добавил он.
"Мы никогда не говорили о закрытии границ и не закрывали их для проезда транзитного транспорта, перевозки продовольствия, медикаментов, оборудования, не принимали меры, которые негативно сказались бы на логистике", - написал Кадыров в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось о том, что в Чеченской Республике с 3 апреля вводятся ужесточённые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, в республике с 20:00 до 08:00 будет запрещено движение транспорта и пешеходов во всех населённых пунктах.
В своём Telegram-канале Кадыров уточнил, что перечень организаций и служб, "имеющих право на проезд в ночное время суток", доведён до соответствующих ведомств.
Он также добавил, что с пятого апреля закрывается въезд в Чечню всех видов транспорта. Кроме того, с этого дня ограничивается и прибытие в республику граждан.
Кадыров уточнил, что жителям республики, планирующим вернуться из других регионов, "рекомендовано сделать это до пятого апреля".
"С данной даты и они не смогут въехать через административную границу", - уточнил Кадыров.
Исключение будет сделано только для лиц, занятых доставкой продовольствия, лекарств и других жизненно важных грузов.
Он объяснил, что введение жёстких ограничений обусловлено тем, что "обуздать коронавирус половинчатыми мерами невозможно".

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