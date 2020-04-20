"Никогда не думал, что буду обращаться с таким призывом": Глава Крыма "закрыл" полуостров

Впервые глава Крыма Сергей Аксёнов обратился ко всем жителям нашей страны с необычной просьбой: не ездить сейчас, в разгар эпидемии коронавируса, на полуостров.

"Никогда не думал, что буду обращаться с таким призывом к нашим согражданам, но на сегодняшний день другого выхода нет", - отметил глава региона у себя в официальном аккаунте в Twitter.

Прошу воздержаться от поездок в Республику Крым #Крым #Россия #оставайсядома pic.twitter.com/yz3bCuJ7bd — Сергей Аксёнов (@aksenov_sv) April 20, 2020

Аксёнов предупредил, что ехать сейчас в регион не надо ни командировочным, ни туристам, напомнив, что "все крымские санатории, все места отдыха закрыты".

"Я убедительно прошу всех наших граждан воздержаться от приезда на территорию Республики Крым", - отметил чиновник, "закрыв" таким образом полуостров от остальной России.

Он напомнил о словах президента Владимира Путина про необходимость самоизоляции и в то же время выразил уверенность в том, что "крымчане всегда рады видеть наших сограждан, всегда гостеприимно относятся".

"Уверен, что после снятия ограничительных мер мы будем вас с радостью ждать в гости", - резюмировал Аксёнов.