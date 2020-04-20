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"Никогда не думал, что буду обращаться с таким призывом": Глава Крыма "закрыл" полуостров
20 апреля 2020, 17:10 • 73 • Политика
Глава Крыма Сергей Аксёнов призвал граждан России не ездить на полуостров ни в командировки, ни на отдых, "закрыв", таким образом, регион от всей России из-за коронавируса. "Никогда не думал, что буду обращаться с таким призывом к нашим согражданам, но на сегодняшний день другого выхода нет", - отметил чиновник.
Впервые глава Крыма Сергей Аксёнов обратился ко всем жителям нашей страны с необычной просьбой: не ездить сейчас, в разгар эпидемии коронавируса, на полуостров.
"Никогда не думал, что буду обращаться с таким призывом к нашим согражданам, но на сегодняшний день другого выхода нет", - отметил глава региона у себя в официальном аккаунте в Twitter.
Аксёнов предупредил, что ехать сейчас в регион не надо ни командировочным, ни туристам, напомнив, что "все крымские санатории, все места отдыха закрыты".
"Я убедительно прошу всех наших граждан воздержаться от приезда на территорию Республики Крым", - отметил чиновник, "закрыв" таким образом полуостров от остальной России.
Он напомнил о словах президента Владимира Путина про необходимость самоизоляции и в то же время выразил уверенность в том, что "крымчане всегда рады видеть наших сограждан, всегда гостеприимно относятся".
"Уверен, что после снятия ограничительных мер мы будем вас с радостью ждать в гости", - резюмировал Аксёнов.
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