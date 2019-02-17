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"Никогда не было прекращения огня": Волкер обвинил Россию в отказе от выполнения соглашений по Донбассу

17 февраля 2019, 20:54  •  88 • Политика
Как заявил спецпосланник Госдепартамента США Курт Волкер, российская сторона якобы отказывается от выполнения Минских соглашений по Донбассу, так как "никогда не было прекращения огня".
Российская сторона якобы взяла паузу в переговорах, посвященных процессу урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента Соединенных Штатов по Украине Курт Волкер.
По словам дипломата, Минские соглашения по прежнему важны, однако они никогда не работали хорошо, так как Москва якобы отказывается их имплементировать.
"Никогда не было прекращения огня, отвода тяжелого вооружения или сотрудничества по этому вопросу", - приводит его обвинения в адрес РФ "Интерфакс".
Напомним, ранее президент России Владимира Путин указал на то, что Киеву необходимо договариваться не с Москвой, а с руководством Донецкой и Луганской народных республик. Однако украинская сторона предпринимает усилия для того, чтобы саботировать переговорный процесс.

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