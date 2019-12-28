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"Никогда не были исконно японскими": Японке, "закипевшей" от русских, посоветовали "подучить историю"

28 декабря 2019, 05:54  •  157 • В мире
Слова японской туристки, родившейся на Итурупе и назвавшей его "родным", подвергли резкой критике в российских соцсетях. "Эти острова никогда не были исконно японскими, Японии удалось их захватить только на сорок лет", - объясняют пользователи и советуют претендентам на "исконные земли" подучить историю.
На страницах японского издания Yomiuri появился материал о 80-летней японке Айко Ясуда, единственной из всей японской делегации на Курилы уроженице Итурупа. Ясуда рассказала, что ещё в детстве была репатриирована в Японию после "оккупации" островов российскими войсками в 1945 году.
Спустя десятилетия Айко Ясуда вновь оказалась на территории, где когда-то находилась ее деревня, но вместе с ностальгией её охватило "неприятное чувство", когда она услышала: "Мы от всей души приветствуем вас на нашем острове!".
Японцы с недавних пор ездят на Курилы в рамках "гуманитарных миссий", цель которых - способствовать продвижению вперед в решении "территориальной" проблемы. Но пожилая японка считает, что эти "гуманитарные обмены" приведут лишь к тому, что японцы окончательно привыкнут к мысли о российской принадлежности Курильских островов и откажутся от притязаний на них. Она боится, что истинная цель таких поездок никак не связана с перспективой возврата островов, и продолжает считать Итуруп японским.
В российских соцсетях японку отбрили достаточно жёстко:
"Айко Ясуда одна из последних, кто считает, что остров принадлежит Японии, остальные уже поняли, что острова российские".
"Интересно, а Айко Ясуда помнит, что Хиросиму и Нагасаки бомбили ядерными бомбами американцы, под дудку которых сейчас выплясывает японское правительство?"
"Эти острова никогда не были исконно японскими, Японии удалось их захватить только на сорок лет, потом они вернулись к родным берегам. И вся болтовня про "японскую исконность" - ложь".
"Мы всё прекрасно понимаем, так что забудьте об островах, чем раньше - тем лучше".

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