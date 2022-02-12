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"Никогда НАТО не выглядела так жалко": The Spectator заявил об успехе Путина
12 февраля 2022, 08:25 • 143 • Политика
Британский журнал The Spectator заявил об успехе президента России Владимира Путина и поразмышлял о том, как русскому лидеру удаётся побеждать в противостоянии с Западом. "Никогда прежде НАТО не выглядела так жалко", - отмечает автор материала.
В статье под названием "Почему Путин побеждает" автор высказал своё мнение о том, почему же, собственно, глава России остаётся на высоте в этом противостоянии.
"Путин изобличил "Запад" как некое теоретическое построение, далекий от современных реалий пережиток истории", - пишет автор.
Он отмечает, что в реальности, на которую открыл глаза политическому миру Путин, больше нет двух разных миров - Востока и Запада.
"Вместо этого Россия обладает разным уровнем экономического и политического взаимодействия с отдельными европейскими и североамериканскими странами", - пишет он.
По мнению автора, неспособность стран договориться по украинскому вопросу, по вопросу взаимодействия с Россией и прочее - всё это ослабляет Запад как единый блок. Автор считает, что успех Путина "в демонстрации неспособности Запада прийти к согласию по вопросу направленности возможных санкций".
"Никогда прежде НАТО не выглядела так жалко, а западные правительства не обнаруживали столько разногласий", - говорится в материале.
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