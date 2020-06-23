Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Что творится в Белоруссии: Почему раньше Батька во всем винил Запад, а теперь - ...
Русские украинцы подвинули украинских националистов на улицах Киева
"Прикиньте? Пацаны на волосок были": Прокуратуре Украины запретили зад...
Сатановский: "Путина начали со всех сторон валить. И тут выяснилось интерес...
Главная / Политика

"Никогда и никто": Путин дал обещание России

23 июня 2020, 20:00  •  178 • Политика
Президент России Владимир Путин выступил с обращением к народу по поводу эпидситуации в стране. "Никогда и никто не будет оставлен в беде, вся Россия обязательно придёт на помощь", - пообещал глава государства.
В ряде субъектов России обстановка, связанная с пандемией коронавирусной инфекции, остаётся сложной. Об этом сказал президент России Владимир Путин во время своего обращения к гражданам страны.
При этом он отметил, что стране уже отработан механизм оперативного реагирования. Поэтому никто не останется без необходимой помощи, подчеркнул глава государства во время своего обращения.
"Никогда и никто не будет оставлен в беде, вся Россия обязательно придёт на помощь", - сказал Владимир Путин.
Он добавил, что если будет нужно, то все научные и военные силы будут собраны в кулак и брошены на решение проблемы, как это уже было в Забайкальском крае, Дагестане и других регионах.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



178
Источник
Похожие новости
23 июня 2020, 04:00
НАТО скрывает данные о крушении MH17? Адвокат нашёл зацепку в документах по делу об авиакатастрофе
23 июня 2020, 01:00
"Пересвет" калечит спутники США? Американский эксперт "рассекретил" боевой лазер России
23 июня 2020, 03:00
Пушков оценил нежелание Зеленского ехать на парад Победы в Москву
23 июня 2020, 14:00
"Мы ржали, просто ржали": Экс-министр Украины не сдержался, увидев "стену" с Россией
23 июня 2020, 06:00
Россия должна наказать Габунию: Зампредседателя Комитета Госдумы по обороне подсказал способ
23 июня 2020, 08:00
В Китае предсказали крах доллара США
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 июня 2020, 04:00
НАТО скрывает данные о крушении MH17? Адвокат нашёл зацепку в документах по делу об а...
23 июня 2020, 01:00
"Пересвет" калечит спутники США? Американский эксперт "рассекретил&quo...
23 июня 2020, 03:00
Пушков оценил нежелание Зеленского ехать на парад Победы в Москву
23 июня 2020, 03:00
"Удивительное открытие" человечества: Рядом со Стоунхенджем обнаружена &quo...
23 июня 2020, 01:25
Почему Россия отказалась от своих "радиолокационных" глаз в Казахстане
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 июня 2020, 23:00
Габунию предупредили: Теперь на него откроют настоящую охоту. И не Кадыров, и не Путин
21 июня 2020, 18:00
"Мы оба с вами знаем": Пасечник выдвинул военный ультиматум Зеленскому
22 июня 2020, 02:00
Ответ украинскому писателю из Кропивницкого
21 июня 2020, 18:25
Что творится в Белоруссии: Почему раньше Батька во всем винил Запад, а теперь - Восток
20 июня 2020, 19:00
Россию будет "штормить" два года: Все забыли о словах персидского пророка?
19 июня 2020, 17:00
Только после согласования: Москва вынесла Киеву строгое предупреждение
20 июня 2020, 00:00
Пашинян объяснил свой отказ приехать в Москву на парад Победы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.