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"Никогда и никто": Путин дал обещание России
23 июня 2020, 20:00 • 178 • Политика
Президент России Владимир Путин выступил с обращением к народу по поводу эпидситуации в стране. "Никогда и никто не будет оставлен в беде, вся Россия обязательно придёт на помощь", - пообещал глава государства.
В ряде субъектов России обстановка, связанная с пандемией коронавирусной инфекции, остаётся сложной. Об этом сказал президент России Владимир Путин во время своего обращения к гражданам страны.
При этом он отметил, что стране уже отработан механизм оперативного реагирования. Поэтому никто не останется без необходимой помощи, подчеркнул глава государства во время своего обращения.
Он добавил, что если будет нужно, то все научные и военные силы будут собраны в кулак и брошены на решение проблемы, как это уже было в Забайкальском крае, Дагестане и других регионах.
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