"Никогда и никто": Путин дал обещание России

В ряде субъектов России обстановка, связанная с пандемией коронавирусной инфекции, остаётся сложной. Об этом сказал президент России Владимир Путин во время своего обращения к гражданам страны.

При этом он отметил, что стране уже отработан механизм оперативного реагирования. Поэтому никто не останется без необходимой помощи, подчеркнул глава государства во время своего обращения.

"Никогда и никто не будет оставлен в беде, вся Россия обязательно придёт на помощь", - сказал Владимир Путин.

Он добавил, что если будет нужно, то все научные и военные силы будут собраны в кулак и брошены на решение проблемы, как это уже было в Забайкальском крае, Дагестане и других регионах.