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"Никогда и не отрицали, что вернём": МИД России - о возврате Украине кораблей, задержанных в Керченском проливе

18 ноября 2019, 13:39  •  15 • Политика
Как сообщили в администрации украинского президента, передача Киеву военных кораблей, которые были задержаны в ходе "керченской провокации", находится на "завершающем этапе". Комментируя эти сообщения, в МИД РФ отметили, что российская сторона никогда и не отрицала, что задержанные корабли будут возвращены владельцам.
По данным российского внешнеполитического ведомства, посольство Украины в Москве уже давно было проинформировано о возможных действиях Киева по освобождению моряков и кораблей в рамках российского законодательства, пишет Nation News.
Как известно, передача судов назначена на 18 ноября. Об этом сообщала пресс-служба ФСБ России по Республике Крым.
В МИД отметили, что о возвращении украинской стороне кораблей, которые участвовали в "керченской провокации", организованной прежними киевскими властями в ноябре 2018 года, говорилось изначально. Такой возможности никогда не отрицали, указывается в сообщении, размещенном в Facebook.
Речь идёт о двух бронекатерах - "Бердянск" и "Никополь", а также о буксире "Яны Капу". В ноябре 2018 года все три военных судна вместе с их экипажами были арестованы Россией за попытку вторгнуться без разрешения в российские территориальные воды.
Ранее появилась информация о том, что за этими кораблями уже вышли из украинских портов поисково-спасательный корабль "Сапфир", а также буксиры "Титан" и "Гайдамака". Утверждается, что они идут навстречу российским буксирам, которые тянут арестованные украинские корабли.
"Встреча должна произойти в открытом море приблизительно в 60 км от Одессы", - пишет украинское издание "Думская".

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