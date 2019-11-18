|
"Никогда и не отрицали, что вернём": МИД России - о возврате Украине кораблей, задержанных в Керченском проливе
18 ноября 2019, 13:39 • 15 • Политика
Как сообщили в администрации украинского президента, передача Киеву военных кораблей, которые были задержаны в ходе "керченской провокации", находится на "завершающем этапе". Комментируя эти сообщения, в МИД РФ отметили, что российская сторона никогда и не отрицала, что задержанные корабли будут возвращены владельцам.
По данным российского внешнеполитического ведомства, посольство Украины в Москве уже давно было проинформировано о возможных действиях Киева по освобождению моряков и кораблей в рамках российского законодательства, пишет Nation News.
Как известно, передача судов назначена на 18 ноября. Об этом сообщала пресс-служба ФСБ России по Республике Крым.
В МИД отметили, что о возвращении украинской стороне кораблей, которые участвовали в "керченской провокации", организованной прежними киевскими властями в ноябре 2018 года, говорилось изначально. Такой возможности никогда не отрицали, указывается в сообщении, размещенном в Facebook.
Речь идёт о двух бронекатерах - "Бердянск" и "Никополь", а также о буксире "Яны Капу". В ноябре 2018 года все три военных судна вместе с их экипажами были арестованы Россией за попытку вторгнуться без разрешения в российские территориальные воды.
Ранее появилась информация о том, что за этими кораблями уже вышли из украинских портов поисково-спасательный корабль "Сапфир", а также буксиры "Титан" и "Гайдамака". Утверждается, что они идут навстречу российским буксирам, которые тянут арестованные украинские корабли.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
15
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 ноября 2019, 01:54
|
17 ноября 2019, 08:24
|
17 ноября 2019, 11:24
|
16 ноября 2019, 04:56
|
14 ноября 2019, 12:09
|
14 ноября 2019, 07:28
|
12 ноября 2019, 07:54