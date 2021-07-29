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"Никогда и не было": Пушков окончательно похоронил мечты Киева о ядерном шантаже

29 июля 2021, 22:15  •  166 • Политика
В Совфеде раскритиковали заявление Давида Арахамии о ядерном оружии. Сенатор Алексей Пушков окончательно похоронил мечты Киева о ядерном шантаже всего мира,. Он напомнил, что у Украины никогда и не было своего ядерного оружия, поэтому и горевать по его "утрате" не стоит.
Так Пушков прокомментировал слова главы парламентской фракции украинской партии "Слуга народа" Давида Арахамии, который заявил, что сожалеет об отказе Украины от ядерного оружия.
Арахамия сказал, что отказ от ядерного арсенала после 1991 года стал фатальной ошибкой, допущенной первым президентом Украины Леонидом Кравчуком. И что будь у Киева ядерные ракеты, сегодня он смог бы шантажировать весь мир.
Пушков напомнил, что у Украины никогда не было подобного оружия. Оно принадлежало Советскому Союзу и лишь было размещено на территории УССР. Россия же, как официальная правопреемница СССР, имела полное право претендовать и на ядерный арсенал, и на место в Совбезе ООН.
Это был арсенал СССР, который по праву перешёл к России как к правопреемнице Советского Союза. Горевать по тому, чего у Украины никогда не было, способны только в нынешнем Киеве, - пишет сенатор в Telegram.
Скриншот:Telegram/Алексей ПУШКОВ
Парламентарий также отметил, что решение забрать у Украины советские ядерные ракеты оказалось мудрым и уже стократно было подтверждено. Даже США понимали, что отдавать незрелым и безответственным политикам "независимой" Украины ядерное оружие нельзя.

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