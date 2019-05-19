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"Никогда еще демократия так бурно не развивалась": Порошенко советуют дарить американцам шоколадные медальки

19 мая 2019, 12:09  •  135 • Политика
Пользователи соцсетей посоветовали Петру Порошенко раздавать шоколадные медальки американцам. "Никогда еще демократия так бурно не развивалась", - смеются комментаторы, обсуждая награждение орденом спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера.
Ранее сообщалось, что действующий президент Украины Петр Порошенко за два дня до окончания работы на своем посту успел наградить спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера орденом князя Ярослава Мудрого. Якобы за вклад в развитие демократии в стране.
"Ни при ком демократия на Украине так бурно не развивалась, как при Курте Волкере. Ну, может, разве что при Виктории Нуланд", - саркастично отметили пользователи.
"У Пети осталось еще много не врученных медалей", - смеются комментаторы и постят картинки шоколадных "медалек".
"Эти американские подстилки, то есть украинцы, знатно соревнуются, кто глубже […] зад дяди Сэма", - отмечают в соцсетях.
"Не "вложил в развитие", а "наложил на развитие"".
"Сумма вклада засекречена?" - вопрошают люди.
"Раньше самым коротким был анекдот - Коммунизм. А сейчас - Демократия", - вспоминают пользователи.

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