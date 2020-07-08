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"Никогда бы не предсказал ему высокую должность": Американский политик раскрыл секрет Путина

08 июля 2020, 02:00  •  89 • Политика
Американский политик Дэвид Пеппер рассказал о своей первой встрече с Владимиром Путиным в бытность последнего замом Собчака: "Никогда бы не предсказал ему высокую должность". И раскрыл неожиданный секрет российского лидера: оказывается, его знания языков не ограничиваются немецким.
Демократ Дэвид Пеппер из США рассказал в своём "Твиттере" о своих первых впечатлениях от общения с Владимиром Путиным. С ним американец познакомился ещё в 1990-х, когла налаживал культурные связи Америки и Петербурга. В те годы Путин был одним из замов Анатолия Собчака, причём "самым тихим и серьёзным". По словам Пеппера, Путин главным образомм занимался логистикой, организацией встреч и конференций.
При этом Путина, хоть он и производил впечатление серьёзного и образованного человека, было совершенно невозможно представить на посту президента России: "Я никогда бы не предсказал ему более высокую должность. Это было для Собчака", - признался политик.
Но всё же был момент, когда скромный зам поразил Пеппера до глубины души: в какой-то момент двусторонних переговоров Путин поправил переводчицу, подсказав ей на английском более верный термин. "Это не было маленькое слово. Это был какой-то сложный термин", - подчеркнул американец. А это свидетельствовало о том, что Путин владеет как минимум ещё одним языком, кроме немецкого. В тот момент все поняли, что за скромным заместителем харизматичного мэра Петербурга кроется некая тайна.

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