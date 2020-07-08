|
"Никогда бы не предсказал ему высокую должность": Американский политик раскрыл секрет Путина
08 июля 2020, 02:00 • 89 • Политика
Американский политик Дэвид Пеппер рассказал о своей первой встрече с Владимиром Путиным в бытность последнего замом Собчака: "Никогда бы не предсказал ему высокую должность". И раскрыл неожиданный секрет российского лидера: оказывается, его знания языков не ограничиваются немецким.
Демократ Дэвид Пеппер из США рассказал в своём "Твиттере" о своих первых впечатлениях от общения с Владимиром Путиным. С ним американец познакомился ещё в 1990-х, когла налаживал культурные связи Америки и Петербурга. В те годы Путин был одним из замов Анатолия Собчака, причём "самым тихим и серьёзным". По словам Пеппера, Путин главным образомм занимался логистикой, организацией встреч и конференций.
При этом Путина, хоть он и производил впечатление серьёзного и образованного человека, было совершенно невозможно представить на посту президента России: "Я никогда бы не предсказал ему более высокую должность. Это было для Собчака", - признался политик.
Но всё же был момент, когда скромный зам поразил Пеппера до глубины души: в какой-то момент двусторонних переговоров Путин поправил переводчицу, подсказав ей на английском более верный термин. "Это не было маленькое слово. Это был какой-то сложный термин", - подчеркнул американец. А это свидетельствовало о том, что Путин владеет как минимум ещё одним языком, кроме немецкого. В тот момент все поняли, что за скромным заместителем харизматичного мэра Петербурга кроется некая тайна.
89
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 июля 2020, 17:55
|
04 июля 2020, 01:00
|
02 июля 2020, 11:00
|
01 июля 2020, 19:25
|
02 июля 2020, 15:00
|
04 июля 2020, 01:00
|
05 июля 2020, 09:25