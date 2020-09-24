"Никогда Америка так не голодала, как при Путине": США предупредили о "безнадёжной нищете"

Политолог Владимир Корнилов в своём Twitter прокомментировал публикацию FT о наступлении "новой эры голода в США".

"Ветеран газеты Патти Валдмейр сокрушается: "Я начала свою карьеру в FT, освещая голод в Африке в 1980-е. Я не ожидала, что спустя 40 лет я буду описывать голод в моей родной стране", - процитировал журналистку эксперт и не без иронии добавил: - Никогда Америка так не голодала, как при Путине".

Политолог Дмитрий Евстафьев считает, что пока "ещё не голод, нет, но нищета. Безнадёжная".

"Не, ну а чего? Бумеранг всегда возвращается, - пояснил он в своём авторском Telegram-канале "Профессор смотрит в мiръ. Авторский Анонимный канал Дмитрия Евстафьева". Сетевизация вернулась туда, откуда её запустили. Вернулась вместе с последствиями.

Ведь сетевизация - это сверхбогатство внутри "ядра", догоняющее развитие, которое никогда не догонит, в полупериферии, и нарастающая нищета периферии".

Политолог обратил внимание на то, что "США - это мир в миниатюре" и происходящие в Америке процессы "те же, хотя и с поправкой на особенности и историю развития, а также на немереные глобальные амбиции".

Эксперт указал также на ещё один важный момент, отметив, что часть американского сообщества "начинают, наверное впервые за 100 с лишним лет, ощущать себя частью "единого мира", за который они так самозабвенно топили".

"И им это очень не нравится", - резюмировал профессор.