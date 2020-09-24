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"Никогда Америка так не голодала, как при Путине": США предупредили о "безнадёжной нищете"

24 сентября 2020, 02:35  •  23 • В мире
Политологи прокомментировали публикацию FT о наступлении "новой эры голода в США". Владимир Корнилов иронично заметил, что "никогда Америка так не голодала, как при Путине". Дмитрий Евстафьев предупредил США о "безнадёжной нищете".
Политолог Владимир Корнилов в своём Twitter прокомментировал публикацию FT о наступлении "новой эры голода в США".
"Ветеран газеты Патти Валдмейр сокрушается: "Я начала свою карьеру в FT, освещая голод в Африке в 1980-е. Я не ожидала, что спустя 40 лет я буду описывать голод в моей родной стране", - процитировал журналистку эксперт и не без иронии добавил: - Никогда Америка так не голодала, как при Путине".
Политолог Дмитрий Евстафьев считает, что пока "ещё не голод, нет, но нищета. Безнадёжная".
"Не, ну а чего? Бумеранг всегда возвращается, - пояснил он в своём авторском Telegram-канале "Профессор смотрит в мiръ. Авторский Анонимный канал Дмитрия Евстафьева". Сетевизация вернулась туда, откуда её запустили. Вернулась вместе с последствиями.
Ведь сетевизация - это сверхбогатство внутри "ядра", догоняющее развитие, которое никогда не догонит, в полупериферии, и нарастающая нищета периферии".
Политолог обратил внимание на то, что "США - это мир в миниатюре" и происходящие в Америке процессы "те же, хотя и с поправкой на особенности и историю развития, а также на немереные глобальные амбиции".
Эксперт указал также на ещё один важный момент, отметив, что часть американского сообщества "начинают, наверное впервые за 100 с лишним лет, ощущать себя частью "единого мира", за который они так самозабвенно топили".
"И им это очень не нравится", - резюмировал профессор.
Никогда Америка так не голодала, как при Путине.
FT пишет о наступлении "новой эры голода в США". Ветеран газеты Патти Валдмейр сокрушается: "Я начала свою карьеру в FT, освещая голод в Африке в 1980-е. Я не ожидала, что спустя 40 лет я буду описывать голод в моей родной стране" pic.twitter.com/kRy4WkOjfk
— Vladimir Kornilov (@Kornilov1968) September 23, 2020

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