"Никакой защиты не существует": В США признали беспомощность против гиперзвукового оружия России

В докладе Счетной палаты США, выдержки из которого приводит Fox News, указывается, что у страны недостаточно возможностей для защиты от новейших видов гиперзвукового оружия, которые созданы в России и Китае. "Никакой защиты не существует", - говорится в докладе.





“Россия и Китай разрабатывают гиперзвуковое оружие, и его скорость, высотные показатели и маневренность могут пробить большинство систем ПРО, оно также может расширить возможности для ядерного удара - обычного и на большом расстоянии. Никакой защиты не существует”, - приводит выдержки из доклада Fox News. В опубликованном докладе Счётной палаты США говорится о несостоятельности большинства американских систем ПРО против гиперзвукового оружия, которое разрабатывают в России и Китае.“Россия и Китай разрабатывают гиперзвуковое оружие, и его скорость, высотные показатели и маневренность могут пробить большинство систем ПРО, оно также может расширить возможности для ядерного удара - обычного и на большом расстоянии. Никакой защиты не существует”, - приводит выдержки из доклада Fox News.

По информации издания, Пентагон пытается нагнать отставание, заключив контракт в $1,3 млрд с компанией Lockheed Martin. В эту сумму обойдётся только прототип оружия.

Напомним, ранее сообщалось, что России не нужно новое оружие для уничтожения США, полагает обозреватель NI. Системы «Авангард» - тот самый русский гиперзвук - России не нужны, поскольку в случае войны с США достаточно будет уже известных моделей российских ракет, чтобы уничтожить противника, пишет National Interest, продолжая накаливать ситуацию в вопросе противостояния двух держав. Обозреватель говорит, что в распоряжении России есть порядка 528 баллистических ракет сухопутного и подводного базирования. В то же время для того, чтобы США прекратили существование как государство, достаточно малой толики этого вооружения.

В издании настаивают, у США просто нет эффективной защиты от баллистических ракет. Пока страна может лишь предпринимать попытки по разработке «колпака», способного укрыть американцев. Более того, по оценке обозревателя, именно поэтому опасными для США могут стать даже ракеты так называемых малых держав, например, КНДР. Россия - другое дело. С этого, собственно, обозреватель и начинает.