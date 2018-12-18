Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Пытаясь замести следы, Минобороны Украины засекретило материалы" — П...
Урвать напоследок: Тимошенко вскрыла "эпохальные авантюры" Порошенко
Курильские острова и американские военные объекты: Эксперт выделил основные темы...
Идет охота на попов
Главная / В мире

"Никакой защиты не существует": В США признали беспомощность против гиперзвукового оружия России

18 декабря 2018, 11:39  •  110 • В мире
В докладе Счетной палаты США, выдержки из которого приводит Fox News, указывается, что у страны недостаточно возможностей для защиты от новейших видов гиперзвукового оружия, которые созданы в России и Китае. "Никакой защиты не существует", - говорится в докладе.
В опубликованном докладе Счётной палаты США говорится о несостоятельности большинства американских систем ПРО против гиперзвукового оружия, которое разрабатывают в России и Китае.


“Россия и Китай разрабатывают гиперзвуковое оружие, и его скорость, высотные показатели и маневренность могут пробить большинство систем ПРО, оно также может расширить возможности для ядерного удара - обычного и на большом расстоянии. Никакой защиты не существует”, - приводит выдержки из доклада Fox News.
По информации издания, Пентагон пытается нагнать отставание, заключив контракт в $1,3 млрд с компанией Lockheed Martin. В эту сумму обойдётся только прототип оружия.
Напомним, ранее сообщалось, что России не нужно новое оружие для уничтожения США, полагает обозреватель NI. Системы «Авангард» - тот самый русский гиперзвук - России не нужны, поскольку в случае войны с США достаточно будет уже известных моделей российских ракет, чтобы уничтожить противника, пишет National Interest, продолжая накаливать ситуацию в вопросе противостояния двух держав. Обозреватель говорит, что в распоряжении России есть порядка 528 баллистических ракет сухопутного и подводного базирования. В то же время для того, чтобы США прекратили существование как государство, достаточно малой толики этого вооружения.
В издании настаивают, у США просто нет эффективной защиты от баллистических ракет. Пока страна может лишь предпринимать попытки по разработке «колпака», способного укрыть американцев. Более того, по оценке обозревателя, именно поэтому опасными для США могут стать даже ракеты так называемых малых держав, например, КНДР. Россия - другое дело. С этого, собственно, обозреватель и начинает.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

110
Источник
Похожие новости
18 декабря 2018, 11:39
"Никакой защиты не существует": В США признали беспомощность против гиперзвукового оружия России
17 декабря 2018, 16:09
Прихожане, детский хор, священники: ″Перебежчика″ к украинским раскольникам встретили массовым бойкотом
17 декабря 2018, 16:09
″Мирные украинские моряки″ оказались шпионами: В СБУ ″сдали″ своих офицеров

17 декабря 2018, 22:39
Глава украинского СНБО после слов о провокации "на понятном языке" опустился до оскорблений Лаврова
18 декабря 2018, 11:39
"Пытаясь замести следы, Минобороны Украины засекретило материалы" — Полянский раскрыл намерения Киева
18 декабря 2018, 05:09
И Трамп его благословил: Турция готова к военной операции в Сирии
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
18 декабря 2018, 01:54
"Если уже до таких глупостей дошли…": Сенатор возмутился "обезумевшими...
18 декабря 2018, 08:24
Родственники Порошенко и Климкина голосовали за присоединение Крыма к России - СМИ
18 декабря 2018, 05:09
ПУПЕЦ прошёл на языке западных господ Украины (Руслан Осташко)
18 декабря 2018, 01:54
Либеральная ненависть: Обратился к Путину - ты мразь и предатель (Анна Сочина)
18 декабря 2018, 05:09
Урвать напоследок: Тимошенко вскрыла "эпохальные авантюры" Порошенко
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
12 декабря 2018, 02:54
На Украине смакуют «решение Гааги по Крыму» (Руслан Осташко)
13 декабря 2018, 19:24
Не договорились: Россия и Белоруссия не подписали соглашение о взаимном признании виз
16 декабря 2018, 00:54
«При заходе на посадку»: что известно о крушении украинского Су-27 в Житомирской области
12 декабря 2018, 09:24
"Господин Путин, это война": Порошенко не поскупился на громкие заявления для американских СМИ
15 декабря 2018, 21:39
Тимошенко назвала переломным событием создание «новой церкви» на Украине
17 декабря 2018, 03:09
В "Би-би-си" объяснили, зачем потребовали "крови" и "русского следа" в Париже
13 декабря 2018, 14:25
Политолог оценил вероятность военной операции Киева в Донбассе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.