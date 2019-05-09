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"Никакой политики!": Лукашенко пресек слухи и объяснил, почему не был на параде Победы в Москве
09 мая 2019, 21:09 • 147 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пресек слухи, появившиеся в связи с тем, что он не был на параде Победы в Москве. "Никакой политики, никакой конспирологии", - отрезал "батька" и объяснил, что он не может пропустить мероприятия в честь 9 мая в своей стране.
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже объяснял, почему в этом году на празднования Дня Победы не приглашались зарубежные лидеры. В Кремле сообщили: последних принято звать в юбилейные годы.
Лукашенко поддержал сказанное, отвечая в Минске на вопросы прессы. Возложив по традиции венок к Монументу Победы, он призвал не искать политических или конспирологических мотивов в том, что он не поехал в Москву на парад Победы.
Он напомнил, что в этом году власти РФ не рассылали приглашений, поэтому как минимум странно говорить о том, что "никто не приехал". "Батька" подчеркнул, что даже в случае получения им приглашения он оказался бы в затруднении, поскольку он не может пропустить торжества в честь 9 мая в Белоруссии.
Также Лукашенко напомнил, что этот праздник - един для всех, и его с одинаковым почтением отмечают в разных городах и весях стран бывшего СССР. При этом он заявил, что белорусская сторона широко представлена на празднованиях Победы в России дипломатами, передает РИА Новости.
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