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"Никакой катастрофы для нас не будет": Сенатор отреагировал на появление в США аналога РД-180

06 июля 2020, 10:00  •  43 • Политика
Никакой катастрофы для российской промышленности создание американцами аналогов двигателя РД-180 не представляет, к существенным финансовым потерям это не приведёт, уверен Владимир Джабаров.
Об этом российский сенатор сказал в беседе с "Интерфаксом", комментируя сообщение о том, что в США создали ракетный двигатель BE-4, который, как предполагается, заменит российский аналог.
"Катастрофически на нашей промышленности это не скажется. Мы же не могли рассчитывать только на эту статью доходов. Это всего лишь мизерная часть. Для нашего бюджета ничего страшного не будет", - заявил Джабаров.
Американцы долго шли к созданию подобного двигателя, добавил он, поэтому нет ничего удивительного в том, что он всё-таки появился. Рано или поздно, но это должно было произойти. И то, что теперь американцы не будут закупать двигатели российского производства, не станет причиной для введения новых санкций.
"Я не думаю, что это отразится на вводе новых санкций. Космос - такая сфера, что всё равно в одиночку там нечего делать", - считает сенатор.
Напомним, 1 июля СМИ США сообщили о том, что американская частная аэрокосмическая корпорация Blue Origin основателя Amazon Джеффри Безоса поставила подрядчику NASA компании United Launch Alliance один из двух первых ракетных двигателей ВЕ-4s, созданный для основной ступени будущей ракеты Vulcan Centaur.
Пока это двигатель для тестирования, а не для полётов. Второй двигатель корпорация намерена поставить также в июле. Известно, что при разработке двигателя Blue Origin частично использовала поддержку ULA.
Скриншот: Twitter/@ulalaunch
Согласно договору, заключённому между российским предприятием "Энергомаш" и United Launch Alliance, в текущем году американской стороне будет поставлено шесть ракетных двигателей РД-180 для ракет Atlas. По мнению специалистов, несмотря на показанные успехи в деле создания собственных двигателей, США будут использовать российские РД-180 как минимум до 2025 года.

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