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"Никакой капитуляции Донецка и Луганска!": Грызлов об ответе Донбасса на агрессию с Запада

11 мая 2019, 15:24  •  161 • Политика
В Донбассе пятилетие со дня референдума отмечают в ДНР и ЛНР. Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов в беседе со СМИ назвал это "ответом Донбасса на агрессию с Запада". При этом политик особо подчеркнул, что нет и не может быть "никакой капитуляции Донецка и Луганска!".
Свой первый юбилей независимости от Украины празднуют в Донбассе.
"Пять лет - целая жизнь", - напоминает автор канала Inside Donetsk.
Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов в беседе со СМИ прокомментировал итоги этой "пятилетки" со дня проведения референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, подчеркнув, что это был "ответ Донбасса на агрессию с Запада".
"Донецкий и луганский референдумы стали ответом на вооружённый переворот, на подъём неонацизма, на избиения и убийства несогласных с новой киевской властью, на объявление и начало карательной операции", - отметил Грызлов.
Российский полпред также подчеркнул, что решение, принятое на этих референдумах, - это также и "ответ людей на грубое нарушение своих прав, на угрозу своей жизни".
Напомним, только по официальным данным главы миссии ООН по правам человека на Украине Фионы Фрейзер, в результате военного конфликта в регионе погибло свыше 3000 мирных жителей. Ещё около 9000 получили ранения. Это и дети, и женщины.

Защитили своё право на жизнь

По словам Грызлова, дальнейшие события, которые произошли за минувшие пять лет, подтвердили правоту жителей региона, принявших решение на проведение исторического референдума.
Российский полпред особо отмечает, что "киевская "партия войны" просто не оставила жителям Донецка и Луганска иного выбора, кроме самостоятельности и самозащиты".
"Всё, что получал Донбасс от официального Киева, - это агрессия и блокада, - подчеркнул Грызлов. - Всё, что слышал Донбасс от официального Киева, - это угрозы и требования сдаться".
К слову, звучат они фактически и сейчас. Но по прошествии пяти лет в Киеве лишь продолжают бряцать оружием, ВСУ всё чаще встречаются с откровенным дезертирством, а ополченцы, напротив, закалились в боях за свою Родину.
Впрочем, в будущей киевской власти, похоже, понимают, что силой Донбасс не взять. Об этом, в частности, заявил советник нового президента Украины Зеленского Иван Апаршин. По его словам, "наши партнёры, которые сейчас поддерживают Украину, от нас отвернутся".
По словам Апаршина, Донбасс можно будет вернуть, но не раньше чем лет через пять. А "возвращение Крыма" - перспектива "ещё более отдалённая", сказал советник в беседе с украинским изданием "Апостроф".

Капитуляции не будет!

Тем временем, пока в украинском истеблишменте всё ещё грезят о возвращении Донбасса под свой контроль, в самом регионе и в России уверены: нет и не может быть "никакой капитуляции Донецка и Луганска!".
Об этом же заявил журналистам и Грызлов.
"Не для этого жители ДНР и ЛНР защитили свое право на жизнь, на достойное будущее, на родной язык и нестёртую историческую память", - подчеркнул он.
"На данный момент необходимость предоставления особого статуса территориям Донецкой и Луганской областей признана и закреплена в международных правовых документах - в минских договорённостях, решениях "нормандской четвёрки", резолюции Совета Безопасности ООН, - цитирует ТАСС полпреда РФ. - Это правовая реальность, вне зависимости от любых заявлений украинских властей, которые, между прочим, сами подписали и признали все эти документы".
"И фактически в основе этой необходимости, закреплённой в международном праве, - воля жителей Донбасса, выраженная на референдумах 11 мая 2014 года", - резюмировал Грызлов.

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