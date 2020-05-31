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"Никакой это не мифический "Бук": Антипов обломками доказал свою версию крушения МН17
31 мая 2020, 18:55 • 97 • Политика
Независимый авиаэксперт Юрий Антипов привёл новые доказательства того, что самолёт "Боинг-777" (рейс MH17), который разбился на Украине в 2014 году, не был сбит ракетой "Бук".
Специалист отметил, что фрагменты лайнера (часть воздухопровода, грузовой контейнер, кусок обшивки) упали, не долетев до села Петропавловка, где была отмечена последняя точка нахождения самолёта, записанная бортовым самописцем. Они упали на землю первыми, что свидетельствует о взрыве внутри салона, который привёл к разрушению фюзеляжа.
Напомним, что самолёт малайзийских авиалиний "Боинг-777" (MH17) разбился на территории Донецкой области 17 июля 2014 года. Все, кто находился на борту, погибли. Международная группа следователей, которая была создана для выяснения обстоятельств авиакатастрофы, пришла к выводу, что самолёт был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК "Бук". При этом следователи не смогли определить, кто выпустил ракету и по чьему приказу. Российская сторона неоднократно указывала на предвзятость следствия, которое игнорирует все доказательства, представляемые Москвой, но без колебания приобщает к делу свидетельства от третьих сторон.
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