"Никакого вмешательства": МИД России представил доказательство невиновности минских "диверсантов"

Задержанные в Белоруссии граждане России следовали транзитом через Минск в Стамбул, у них были все необходимые документы и авиабилеты. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.

Сообщается, что задержанные не попали на свой рейс и им пришлось задержаться в Белоруссии. В этой связи их задержание и попытка представить случившееся как внешнее вмешательство вызывает недоумение российского внешнеполитического ведомства.

"В распоряжении белорусских властей, в том числе авиационных, есть все необходимые документы для установления истины", - подчеркнули в МИД России.

Напомним, что речь идёт о 33 гражданах России, задержанных под Минском. Белорусский КГБ заподозрил их в намерении "дестабилизировать обстановку в стране накануне выборов", так как задержанные носили одежду в стиле милитари и передвигались группой. Военный эксперт Юрий Котенок не исключает, что произошедшее является провокацией, пишет Nation News.