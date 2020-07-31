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"Никакого вмешательства": МИД России представил доказательство невиновности минских "диверсантов"
31 июля 2020, 06:05 • 104 • Политика
Граждане России, задержанные в Белоруссии, следовали транзитом через Минск в Стамбул, у них были все необходимые документы и авиабилеты, сообщили в российском МИД. "Попытка представить случившееся как внешнее вмешательство в дела республики вызывает по меньшей мере недоумение", - подчеркнули в ведомстве.
Задержанные в Белоруссии граждане России следовали транзитом через Минск в Стамбул, у них были все необходимые документы и авиабилеты. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.
Сообщается, что задержанные не попали на свой рейс и им пришлось задержаться в Белоруссии. В этой связи их задержание и попытка представить случившееся как внешнее вмешательство вызывает недоумение российского внешнеполитического ведомства.
Напомним, что речь идёт о 33 гражданах России, задержанных под Минском. Белорусский КГБ заподозрил их в намерении "дестабилизировать обстановку в стране накануне выборов", так как задержанные носили одежду в стиле милитари и передвигались группой. Военный эксперт Юрий Котенок не исключает, что произошедшее является провокацией, пишет Nation News.
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