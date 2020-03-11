"Никакого ущемления нет": Чеченский министр ответил якутам и татарам, которые против русского языка и народа в Конституции

Активисты из Татарстана и Якутии выступили резко против внесения в Конституцию поправки о статусе русского языка и русского народа. На их претензии ответил министр Чеченской Республики по национальной политике Джамбулат Умаров.

Речь идёт о поправке, которая устанавливает, что государственным языком России на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов. Татарские и якутские активисты увидели в этом повод для межнациональной розни. Однако, по мнению Джамбулата Умарова, они в корне не правы.

Он отметил, что формулировка, указанная в поправке, совершенно точно отражает сложившуюся ситуацию и никого не оскорбляет. Умаров напоминает, что именно русский язык является тем средством, которое позволяет разным народам России понимать друг друга. Кроме того, все народы России вносили свой вклад в развитие "великого и могучего", подчеркивает министр по национальной политике. Поэтому совершенно логично закрепить за русским языком соответствующий статус, считает он.

"Поэтому я считаю, что ничего страшного нет в том, что в Конституции русский язык по праву будет выделен как язык государствообразущий, как главный язык, как главная коммуникация, которая жизненно важна для всех народов. И я думаю, что это никак не ущемляет права других языков или права других народов на изучение и популяризацию своих языков", - сказал Джамбулат Умаров в интервью, опубликованном на его странице в соцсети Instagram.

Он указал, что доказательством вышесказанному служит пример Чеченской Республики, где вполне успешно действуют программы по популяризации чеченского языка. Они работают и в школах, и в высших учебных заведениях.