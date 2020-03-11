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"Никакого ущемления нет": Чеченский министр ответил якутам и татарам, которые против русского языка и народа в Конституции
11 марта 2020, 13:35 • 164 • Политика
Министр Чеченской Республики по национальной политике Джамбулат Умаров ответил якутам и татарам, выступающим против русского языка и народа в Конституции России. Он подчеркнул, что поправка о народе и языке никак не ущемляет права других языков и народов России.
Активисты из Татарстана и Якутии выступили резко против внесения в Конституцию поправки о статусе русского языка и русского народа. На их претензии ответил министр Чеченской Республики по национальной политике Джамбулат Умаров.
Речь идёт о поправке, которая устанавливает, что государственным языком России на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов. Татарские и якутские активисты увидели в этом повод для межнациональной розни. Однако, по мнению Джамбулата Умарова, они в корне не правы.
Он отметил, что формулировка, указанная в поправке, совершенно точно отражает сложившуюся ситуацию и никого не оскорбляет. Умаров напоминает, что именно русский язык является тем средством, которое позволяет разным народам России понимать друг друга. Кроме того, все народы России вносили свой вклад в развитие "великого и могучего", подчеркивает министр по национальной политике. Поэтому совершенно логично закрепить за русским языком соответствующий статус, считает он.
Он указал, что доказательством вышесказанному служит пример Чеченской Республики, где вполне успешно действуют программы по популяризации чеченского языка. Они работают и в школах, и в высших учебных заведениях.
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