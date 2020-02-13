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"Никакого тупика в переговорах нет": Посол России рассказал, что мешает мирному договору с Японией
13 февраля 2020, 15:39 • 15 • В мире
Посол России в Токио Михаил Галузин рассказал, что разные взгляды двух стран на итоги Второй мировой и некоторые другие обстоятельства мешают подписанию мирного договора с Японией. Однако, по его словам, никакого тупика в переговорах о Курильских островах нет.
Галузин отметил, что и Москва, и Токио заинтересованы в подписании мирного соглашения, но пока разногласия между странами "достаточные". В том числе значительно отличаются взгляды России и Токио на итоги Второй мировой войны, в связи с чем и вытекают разные представления о территориальной принадлежности Курильских островов.
"Я не могу говорить за японскую сторону, но скажу за российскую, что мы привержены необходимости заключения мирного договора. Собственно, для этого мы и ведем переговоры", - цитирует посла "РИА Новости".
Дипломат подчеркнул, что суверенитет России над Южными Курилами неоспорим и законен. У Японии другие представления. Для сближения позиций Глазулин считает необходимым проведение кропотливых переговоров и создание "атмосферы сотрудничества, доверия, дружбы и добрососедства".
Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны. Токио претендует на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на трактат о торговле и границах 1855 года.
Однако после войны при международных свидетельствах былая подписана декларация, которая подразумевает полный контроль Москвы над островами.
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