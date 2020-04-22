"Никакого снижения не будет": Глава Минэнерго выступил против дешёвого бензина в России

Глава Минэнерго Александр Новак высказался резко против того, чтобы снизить цены на бензин в России. Об этом рассказал глава фракции партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов после встречи с министром энергетики.

Речь идёт о снижении цен на топливо в связи с резким падением цен на нефть. В России из-за особенностей регулирования данной сферы удешевление нефти никак не повлияло на стоимость бензина.

Снижения никакого не будет. Он прямо сказал: "Я лично против, но если будет рассматриваться на более высоком уровне такое предложение…", - сказал Миронов в интервью "РИА Новости".

Напомним, что в понедельник, 20 апреля, майские нефтяные фьючерсы начали резко падать в цене. Дошло до того, что цена на торгах ушла в отрицательные значения. По словам экспертов, это означает, что нефть просто некуда больше наливать и негде хранить, так как все резервуары и хранилища залиты "чёрным золотом" под завязку.