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"Никакого снижения не будет": Глава Минэнерго выступил против дешёвого бензина в России

22 апреля 2020, 22:10  •  113 • Политика
Министр энергетики Александр Новак выступил против снижения цен на бензин в России. "Снижения никакого не будет. Он прямо сказал", - сообщил глава фракции партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов после встречи с главой Минэнерго.
Глава Минэнерго Александр Новак высказался резко против того, чтобы снизить цены на бензин в России. Об этом рассказал глава фракции партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов после встречи с министром энергетики.
Речь идёт о снижении цен на топливо в связи с резким падением цен на нефть. В России из-за особенностей регулирования данной сферы удешевление нефти никак не повлияло на стоимость бензина.
Снижения никакого не будет. Он прямо сказал: "Я лично против, но если будет рассматриваться на более высоком уровне такое предложение…", - сказал Миронов в интервью "РИА Новости".
Напомним, что в понедельник, 20 апреля, майские нефтяные фьючерсы начали резко падать в цене. Дошло до того, что цена на торгах ушла в отрицательные значения. По словам экспертов, это означает, что нефть просто некуда больше наливать и негде хранить, так как все резервуары и хранилища залиты "чёрным золотом" под завязку.

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