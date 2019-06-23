"Никакого рака мозга нет": Валуеву сделали две операции по удалению опухоли, он поспорил насчет диагноза

Николай Валуев подтвердил, что перенёс две операции на головном мозге для удаления опухоли. По его словам, немецкие врачи не смогли "доделать это до конца", и российский профессор, взявшийся продолжить борьбу, также не сумел полностью вычистить опухоль из-за риска задеть важнейшие сосуды.

Однако, как уверяет бывший боксёр-профессионал, СМИ неверно интерпретировали его диагноз. "Никакого рака мозга нет. Это акромегалия, а не рак", - поспорил он в разговоре с "Комсомольской правдой".

При этом заболевании действительно возникает опухоль, которая требует удаления и гормональной терапии. "Раковые больные разве так гуляют, как я?" - спросил Валуев у журналистов.