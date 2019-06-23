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"Никакого рака мозга нет": Валуеву сделали две операции по удалению опухоли, он поспорил насчет диагноза

23 июня 2019, 13:54  •  51 • Политика
Экс-борцу, а ныне политику Николаю Валуеву сделали две хирургические операции по поводу удаления опухоли. После выписки он поспорил насчет поставленного диагноза. "Никакого рака мозга нет!" - уверяет чемпион мира по боксу.
Николай Валуев подтвердил, что перенёс две операции на головном мозге для удаления опухоли. По его словам, немецкие врачи не смогли "доделать это до конца", и российский профессор, взявшийся продолжить борьбу, также не сумел полностью вычистить опухоль из-за риска задеть важнейшие сосуды.
Однако, как уверяет бывший боксёр-профессионал, СМИ неверно интерпретировали его диагноз. "Никакого рака мозга нет. Это акромегалия, а не рак", - поспорил он в разговоре с "Комсомольской правдой".
При этом заболевании действительно возникает опухоль, которая требует удаления и гормональной терапии. "Раковые больные разве так гуляют, как я?" - спросил Валуев у журналистов.

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