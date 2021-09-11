Президент Эстонии Кальюлайд заявила, что Украина находится "на расстоянии нескольких световых лет" от ЕС. "К сожалению, за 5 лет я не увидела приближения Украины к выполнению Копенгагенских критериев", - подчеркнула она.

Украина находится "на расстоянии нескольких световых лет" от выполнения всех необходимых для вступления в Евросоюз критериев. Об этом заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время форума YES Brainstorming в Киеве.

Ранее эстонский президент оценивала время, необходимое Украине, Молдавии и Грузии для вступления в ЕС, примерно в 20 лет. Однако теперь она изменила свою оценку в отношении Незалежной.

К сожалению, за 5 лет я не увидела приближения Украины к выполнению Копенгагенских критериев. Украина на расстоянии нескольких световых лет от их выполнения,

- сказала глава Эстонии.

Её слова - настоящий нож в спину Киева, так как вступление Украины в ЕС и НАТО - главная задача нынешнего украинского режима. При этом Эстония является дружественной Украине страной.