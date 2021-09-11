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"Никакого прогресса за 5 лет": Президент Эстонии похоронила мечты Украины о ЕС

11 сентября 2021, 18:45  •  170 • Политика
Президент Эстонии Кальюлайд заявила, что Украина находится "на расстоянии нескольких световых лет" от ЕС. "К сожалению, за 5 лет я не увидела приближения Украины к выполнению Копенгагенских критериев", - подчеркнула она.
Украина находится "на расстоянии нескольких световых лет" от выполнения всех необходимых для вступления в Евросоюз критериев. Об этом заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время форума YES Brainstorming в Киеве.
Ранее эстонский президент оценивала время, необходимое Украине, Молдавии и Грузии для вступления в ЕС, примерно в 20 лет. Однако теперь она изменила свою оценку в отношении Незалежной.
К сожалению, за 5 лет я не увидела приближения Украины к выполнению Копенгагенских критериев. Украина на расстоянии нескольких световых лет от их выполнения,
- сказала глава Эстонии.
Её слова - настоящий нож в спину Киева, так как вступление Украины в ЕС и НАТО - главная задача нынешнего украинского режима. При этом Эстония является дружественной Украине страной.

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