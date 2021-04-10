"Никакого панического бегства": Чем живёт Донбасс прямо сейчас - взгляд без иллюзий

О том, чем живёт Донбасс прямо сейчас, рассказал военкор "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин на основе собственных наблюдений. По словам военного корреспондента, "никакого панического бегства" из республик на сегодняшний день не наблюдается.

Как отметил Дмитрий Стешин в своём Telegram-канале "Русский тарантасъ", сегодня обе республики "плотно закрыты на карантин".

"При мне завернули назад четырёх человек. Пару дней назад завернули коллегу-военкора", - сказал он.

По словам военного корреспондента, никакого панического бегства из ДНР не наблюдается.

"Видел, как бежали в 14-м году, с мебелью на багажниках. На данный момент - обычный трафик для вечера пятницы", - заметил он.

Также военкор добавил, что на границе повстречал семью, которая возвращалась в Донбасс из Курска.

"Помог им перетаскать три десятка сумок и баульчиков на рентген. Войну они не рассматривают как фактор, который может помешать их планам. В планах у них - клубника и фруктовый сад от двух поколений родственников", - рассказал Стешин.