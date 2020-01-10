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"Никакого отношения": Поклонская жёстко опровергла связь с брендом "Няш-мяш - Крым наш"
10 января 2020, 22:09 • 40 • Политика
Депутат Госдумы Наталья Поклонская жёстко прокомментировала слухи о её отношении к бренду "Няш-Мяш", заявка на регистрацию которого была направлена в Роспатент компанией "Бернейз".
Как стало известно ранее, компания "Бернейз" отозвала заявку на регистрацию товарного знака "Няш-Мяш" из Роспатента. Обращение фирмы было направлено в марте 2019 года.
Кроме того, "Бернейз" подала заявку на регистрацию товарного бренда "Няш-Мяш - Крым наш". Сейчас она пока ещё у Роспатента на рассмотрении.
Как заявила журналистам депутат Госдумы Наталья Поклонская, она не причастна к регистрации этих брендов. Её слова цитирует ФАН со ссылкой на ForPost.
"Никакого отношения к этому я не имею", - жёстко пояснила депутат.
Напомним, мем с образом Поклонской появился весной 2014 года после переворота на Украине. Наталья Поклонская стала главой прокуратуры Крыма и провела пресс-конференцию, фото и видео которой были положены в основу нового мема.
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