"Никакого отношения": Поклонская жёстко опровергла связь с брендом "Няш-мяш - Крым наш"

Как стало известно ранее, компания "Бернейз" отозвала заявку на регистрацию товарного знака "Няш-Мяш" из Роспатента. Обращение фирмы было направлено в марте 2019 года.

Кроме того, "Бернейз" подала заявку на регистрацию товарного бренда "Няш-Мяш - Крым наш". Сейчас она пока ещё у Роспатента на рассмотрении.

Как заявила журналистам депутат Госдумы Наталья Поклонская, она не причастна к регистрации этих брендов. Её слова цитирует ФАН со ссылкой на ForPost.

"Никакого отношения к этому я не имею", - жёстко пояснила депутат.

Напомним, мем с образом Поклонской появился весной 2014 года после переворота на Украине. Наталья Поклонская стала главой прокуратуры Крыма и провела пресс-конференцию, фото и видео которой были положены в основу нового мема.