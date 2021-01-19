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"Никакого отношения к медицине не имеет": Вирусолог о респираторах и ковид-тюрьмах Германии
19 января 2021, 21:50 • 104 • Политика
Власти Германии могут обязать жителей носить респираторы вместо медицинских масок. "Это всё юридические аспекты, к медицине никакого отношения не имеющие", - уверен вирусолог Андрей Цветков.
Власти Германии рассматривают возможность обязать жителей носить профессиональные респираторные маски класса FFP2, сообщает немецкая газета Bild. Инициативу немецкого правительства прокомментировал кандидат медицинских наук, доцент кафедры микробиологии и вирусологии Ярославского государственного медицинского университета Андрей Цветков.
Он отмечает, что Германия вообще отличилась в плане борьбы с пандемией COVID-19. Там дошли до того, что начали открывать тюрьмы для ковид-диссидентов и нарушителей карантина. Скоро придётся законы переписывать, потому что насильственное лишение свободы никакими карантинными мерами оправдать нельзя.
- сказал Андрей Цветков в беседе с Царьградом.
Что касается конкретно респираторов, то, по мнению эксперта, это больше показуха, нежели реальная мера борьбы с распространением коронавируса. Потому что для защиты, в принципе, достаточно плотной ватно-марлевой повязки.
- подчеркнул эксперт.
В этой связи специалист считает ношение респираторов вместо масок бессмысленным.
- отметил Андрей Цветков.
Вместе с тем он выразил опасение, что пример Германии может оказаться заразным, и его переймут другие страны. Особенно эксперт опасается этого в России.
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