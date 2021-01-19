"Никакого отношения к медицине не имеет": Вирусолог о респираторах и ковид-тюрьмах Германии

Власти Германии рассматривают возможность обязать жителей носить профессиональные респираторные маски класса FFP2, сообщает немецкая газета Bild. Инициативу немецкого правительства прокомментировал кандидат медицинских наук, доцент кафедры микробиологии и вирусологии Ярославского государственного медицинского университета Андрей Цветков.

Он отмечает, что Германия вообще отличилась в плане борьбы с пандемией COVID-19. Там дошли до того, что начали открывать тюрьмы для ковид-диссидентов и нарушителей карантина. Скоро придётся законы переписывать, потому что насильственное лишение свободы никакими карантинными мерами оправдать нельзя.

Поэтому в Германии, то, что там что-то ужесточают, жёсткие локдауны, это всё юридические аспекты, к медицине никакого отношения не имеющие,

- сказал Андрей Цветков в беседе с Царьградом.

Что касается конкретно респираторов, то, по мнению эксперта, это больше показуха, нежели реальная мера борьбы с распространением коронавируса. Потому что для защиты, в принципе, достаточно плотной ватно-марлевой повязки.

Вирусы не летают самостоятельно по воздуху, они всё равно летят на частичках пыли и влаги. То есть когда человек кашляет, чихает, они всё равно вылетают именно с этими частичками, и только это позволяет им куда-то из источника попасть в другое место. Поэтому и в этом случае ватно-марлевая повязка предохраняет,

- подчеркнул эксперт.

В этой связи специалист считает ношение респираторов вместо масок бессмысленным.

Я не понимаю, кого они хотят их заставить носить? Людям на улице, в мороз? Это смешно. Ещё бы противогаз надеть,

- отметил Андрей Цветков.

Вместе с тем он выразил опасение, что пример Германии может оказаться заразным, и его переймут другие страны. Особенно эксперт опасается этого в России.