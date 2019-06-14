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"Никаких закулисных игр": Додон признал значительную роль США в роспуске правительства

14 июня 2019, 21:54  •  51 • Политика
Президент Молдовы Игорь Додон прокомментировал решение Демократической партии об отставке правительства в полном составе. Глава государства признал в этом событии значительную роль Вашингтона, но при этом подчеркнул, что никаких закулисных игр вести не собирается.
Додон прокомментировал отставку правительства Павла Филипа, о которой ранее заявил представитель Демократической партии на брифинге. Президент Молдовы признал, что значительную роль в этом сыграли США.
Ранее портала Unimedia писал, что после заседания нацсовета в штаб Демократической партии приехал посол США Дерек Хоган. Он пробыл там около четырех часов, после чего демократы собрали брифинг, на котором и объявили об уходе старого правительства в отставку.
Игорь Додон поздравил страну с этой "символической" победой, отметив, что роль США "очень велика". Он также подчеркнул, что встречался с послом Хоганом вчера и сегодня, и заявил, что готов полететь в Вашингтон.
"Я готов работать с новым правительством, нет никаких закулисных игр", - сказал Додон в эфире телеканала RTR Moldova.
В Молдове в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство.
Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть.

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