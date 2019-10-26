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"Никаких вымаливаний": Минск резко отрекся от российских денег
26 октября 2019, 13:39 • 100 • Политика
Белоруссия отказывается от российского кредита в 600 миллионов долларов. СМИ вспоминают наставления лидера республики Александра Лукашенко, который годами ранее во время "недопонимания" с Москвой заявлял: "Никаких вымаливаний и выпрашиваний".
В Белоруссии не ждут от России предоставления кредита в 600 млн долларов. Об этом ранее заявил глава белорусского минфина Максим Ермолович.
По его словам, и на этот год, и на будущий страна обеспечена источниками финансирования.
Примечательно, пишет издание "Дни.ру", что, несмотря на такую риторику, еще в начале года Минск запрашивал у Москвы возможность предоставления кредитных средств. Как сообщалось, российская сторона даже дала согласие на этот запрос. Однако Россия потребовала ускорить интеграционные процессы, и это, вероятно, вызвало недовольство белорусов.
По мнению СМИ, такие требования зацепили лично Лукашенко.
Белорусское издание "Солидарность" напоминает наставления лидера республики, сделанные им во время очередного раунда недопонимания с Москвой.
Несколько лет назад Лукашенко наставлял чиновников: "Никаких вымаливаний и выпрашиваний. Если у них нет 500 миллионов, которые они нам давно пообещали, и мы спланировали свой бюджет соответственно, то не ходите и не просите".
При этом в Кремле сейчас заметили, что контакты с белорусской стороной по предоставлению кредита продолжаются.
"Мы не можем ничего сказать про кредитование у китайской стороны, это суверенное право наших белорусских товарищей. Что касается контактов с Москвой - они будут продолжаться, это вопрос просто обсуждения взаимоприемлемых и взаимовыгодных модальностей такого кредита, безусловно, с учетом объема ранее выделенных кредитных линий", - отметил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает "Коммерсантъ".
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