Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США перебросят в Сирию танки. Где и для чего разместятся американцы?
«Мисс Украина — 2019» ответила на вопрос о принадлежности Крыма
Зачем стране аж 450 депутатов с зарплатами министров
Мария Бутина вернулась в Россию
Главная / Политика

"Никаких вымаливаний": Минск резко отрекся от российских денег

26 октября 2019, 13:39  •  100 • Политика
Белоруссия отказывается от российского кредита в 600 миллионов долларов. СМИ вспоминают наставления лидера республики Александра Лукашенко, который годами ранее во время "недопонимания" с Москвой заявлял: "Никаких вымаливаний и выпрашиваний".
В Белоруссии не ждут от России предоставления кредита в 600 млн долларов. Об этом ранее заявил глава белорусского минфина Максим Ермолович.
По его словам, и на этот год, и на будущий страна обеспечена источниками финансирования.
Примечательно, пишет издание "Дни.ру", что, несмотря на такую риторику, еще в начале года Минск запрашивал у Москвы возможность предоставления кредитных средств. Как сообщалось, российская сторона даже дала согласие на этот запрос. Однако Россия потребовала ускорить интеграционные процессы, и это, вероятно, вызвало недовольство белорусов.
По мнению СМИ, такие требования зацепили лично Лукашенко.
Белорусское издание "Солидарность" напоминает наставления лидера республики, сделанные им во время очередного раунда недопонимания с Москвой.
Несколько лет назад Лукашенко наставлял чиновников: "Никаких вымаливаний и выпрашиваний. Если у них нет 500 миллионов, которые они нам давно пообещали, и мы спланировали свой бюджет соответственно, то не ходите и не просите".
При этом в Кремле сейчас заметили, что контакты с белорусской стороной по предоставлению кредита продолжаются.
"Мы не можем ничего сказать про кредитование у китайской стороны, это суверенное право наших белорусских товарищей. Что касается контактов с Москвой - они будут продолжаться, это вопрос просто обсуждения взаимоприемлемых и взаимовыгодных модальностей такого кредита, безусловно, с учетом объема ранее выделенных кредитных линий", - отметил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает "Коммерсантъ".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



100
Источник
Похожие новости
25 октября 2019, 14:54
Подозреваемый в получении взятки глава Новочеркасска ушел в отставку
26 октября 2019, 03:54
Прощай F-35: Турция и Россия почти договорились о поставке в Анкару истребителей Су-35 - СМИ
25 октября 2019, 14:54
Последний сценарий Трампа? США готовы защищать сирийскую нефть даже танками
26 октября 2019, 13:39
Стрельба, взрыв гранаты, смерть: На Украине убили свидетеля по делу беглого депутата Вороненкова
25 октября 2019, 21:24
"Ну а когда ещё-то?": В России хотят разрешить ночные ремонты
25 октября 2019, 18:09
Будут не только русские инструкторы? Президент ЦАР поднял вопрос о российской военной базе
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 октября 2019, 00:24
«Создать хаос в системе ПВО противника»: какими возможностями будет обладать новый ро...
26 октября 2019, 00:39
Дания подписалась под строительством конкурента морского участка Baltic Pipe
26 октября 2019, 00:39
Грузин не нужен! Ни Швейцарии, ни Китаю, ни господину ПЖ (Руслан Осташко)
26 октября 2019, 03:54
Украина не останется без газа, но на уступки Россия не пойдёт - эксперт
26 октября 2019, 00:39
Враньё на 20 миллиардов: Как и кому Россия на самом деле списывает долги
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 октября 2019, 13:09
«На основании собранных доказательств»: убийца 9-летней девочки в Саратове полностью признал свою вину
25 октября 2019, 01:39
«Били по почкам, по кистям, по голове»: что говорят о перестрелке в Ростовской области родственники и знакомые погибших
24 октября 2019, 06:24
Фашисты и их пособники. Белгородская область
20 октября 2019, 13:12
Бондаренко РАСКРЫЛА тайные планы Зеленского! СИЛЬНАЯ речь депутата!
19 октября 2019, 20:56
Это уже СЛИШКОМ! Догадки украинского эксперта ввели студию В СТУПОР!
19 октября 2019, 15:39
«На словах они могут многое»: как армейский спецназ США планирует противостоять России и Китаю
25 октября 2019, 11:24
Политолог оценил заявление Киева о прокачке Россией газа через Украину
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.