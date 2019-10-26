"Никаких вымаливаний": Минск резко отрекся от российских денег

В Белоруссии не ждут от России предоставления кредита в 600 млн долларов. Об этом ранее заявил глава белорусского минфина Максим Ермолович.

По его словам, и на этот год, и на будущий страна обеспечена источниками финансирования.

Примечательно, пишет издание "Дни.ру", что, несмотря на такую риторику, еще в начале года Минск запрашивал у Москвы возможность предоставления кредитных средств. Как сообщалось, российская сторона даже дала согласие на этот запрос. Однако Россия потребовала ускорить интеграционные процессы, и это, вероятно, вызвало недовольство белорусов.

По мнению СМИ, такие требования зацепили лично Лукашенко.

Белорусское издание "Солидарность" напоминает наставления лидера республики, сделанные им во время очередного раунда недопонимания с Москвой.

Несколько лет назад Лукашенко наставлял чиновников: "Никаких вымаливаний и выпрашиваний. Если у них нет 500 миллионов, которые они нам давно пообещали, и мы спланировали свой бюджет соответственно, то не ходите и не просите".

При этом в Кремле сейчас заметили, что контакты с белорусской стороной по предоставлению кредита продолжаются.

"Мы не можем ничего сказать про кредитование у китайской стороны, это суверенное право наших белорусских товарищей. Что касается контактов с Москвой - они будут продолжаться, это вопрос просто обсуждения взаимоприемлемых и взаимовыгодных модальностей такого кредита, безусловно, с учетом объема ранее выделенных кредитных линий", - отметил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает "Коммерсантъ".