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"Никаких технических ошибок": Сосновский предсказал "конец ОЗХО"
16 июля 2021, 15:10 • 299 • Политика
Политолог Александр Сосновский указал на последствия нестыковок в докладе ОЗХО, посвящённом "отравлению" Навального.
Журналист и политолог Александр Сосновский прокомментировал несоответствия в документах ОЗХО относительно времени "отравления" Алексея Навального.
Как ранее сообщал Царьград, постпред России при ОЗХО Александр Шульгин обратил внимание, что техсекретариат ОЗХО проговорился об отправке "группы экспертов для оказания техпомощи ФРГ в связи с подозрением на отравление российского гражданина аж 20 августа прошлого года". На тот момент Алексей Навальный был на борту самолёта Москва - Томск и о его якобы отравлении ещё не было заявлено. На замечание русских по этому моменту в техсекретариате, по словам Шульгина, лишь отмолчались, а делегация Германии списала это на "техническую ошибку".
По мнению Сосновского, это означает "конец ОЗХО".
- написал Сосновский в своём Telegram-канале.
Политолог отмечает, что "если ОЗХО настаивает на ошибке, то и все их выводы по Навальному следует/можно/нужно признать недостоверными. Ведь если можно сделать ошибку в дате, то и все выводы, согласно правилу прецедента, являются ошибочными или могут таковыми быть".
- отмечает Сосновский.
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