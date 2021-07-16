"Никаких технических ошибок": Сосновский предсказал "конец ОЗХО"

Политолог Александр Сосновский указал на последствия нестыковок в докладе ОЗХО, посвящённом "отравлению" Навального.

Журналист и политолог Александр Сосновский прокомментировал несоответствия в документах ОЗХО относительно времени "отравления" Алексея Навального.

Как ранее сообщал Царьград, постпред России при ОЗХО Александр Шульгин обратил внимание, что техсекретариат ОЗХО проговорился об отправке "группы экспертов для оказания техпомощи ФРГ в связи с подозрением на отравление российского гражданина аж 20 августа прошлого года". На тот момент Алексей Навальный был на борту самолёта Москва - Томск и о его якобы отравлении ещё не было заявлено. На замечание русских по этому моменту в техсекретариате, по словам Шульгина, лишь отмолчались, а делегация Германии списала это на "техническую ошибку".

По мнению Сосновского, это означает "конец ОЗХО".

Никаких технических ошибок в отчёте ОЗХО не может быть по определению. 1. Прежде чем отчёт публикуется, он визируется минимум на пяти ступенях. Первым ставит свою подпись автор отчёта. Затем подписывает руководитель отдела, после него - ведущий инспектор, он контролирует точность цифр и даты в том числе. 2. Готовый отчёт поступает к одному из вице-, который отвечает за сохранение конфиденциальной информации и источников. 3. На последнем этапе разрешение даёт высший чин в ОЗХО, который в данный момент и является верховной властью. Т.о., вероятность описки и ошибки при пятиуровневом контроле стремится к нулю и исключена,

- написал Сосновский в своём Telegram-канале.

Политолог отмечает, что "если ОЗХО настаивает на ошибке, то и все их выводы по Навальному следует/можно/нужно признать недостоверными. Ведь если можно сделать ошибку в дате, то и все выводы, согласно правилу прецедента, являются ошибочными или могут таковыми быть".

И напоследок. Ошибка ОЗХО, если они на этом настаивают, означает полный крах доверия и правдоподобности этой организации в политическом ракурсе. Это равнозначно признанию во лжи... Будет ОЗХО настаивать на ошибке - это полная потеря легитимности и доверия по всем направлениям их работы в мире. Признает, что указанная дата верна, - вся история с пациентом рассыпается в прах. Но при этом ОЗХО сохранит шансы не быть упразднённой как лживая,

- отмечает Сосновский.