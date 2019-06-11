"Никаких тайных предложений": Козак потребовал от олигарха Плахотнюка публичного признания пророссийского курса

Спецпредставитель президента России по торгово-экономическому сотрудничеству с Молдавией вице-премьер РФ Дмитрий Козак прокомментировал позицию Москвы по урегулированию молдавского кризиса. Он подчеркнул, что тема эта, в том числе и касающаяся так называемой федерализации Молдовы, "ни с кем из политических партий не обсуждалась".

"Очевидно, что в нынешних условиях это вредно и бессмысленно", - пояснил свою мысль российский политик.

Он также рассказал о предложении в "конверте", которое еще 3 июня передал олигарх Владимир Плахотнюк. Внутри были представлены условия создания коалиции с Партией социалистов, которые немало удивили. По сути партия полностью намеревалась сменить свой откровенно русофобский курс на кардинально противоположный.

"Ознакомившись с содержимым конверта, мы с удивлением увидели предложения откровенно антироссийской Демпартии о радикальном изменении внешнеполитического курса Молдовы с переориентацией на Россию, - отметил Козак, - и об урегулировании приднестровского конфликта на основе федерализации Молдовы".

Тем не менее, вице-премьер РФ призывает и Партию социалистов, и самого президента республики Игоря Додона не рассматривать "никаких тайных предложений" - всё проводить только официально. И это касается не только инициатив Плахотнюка и его партии, но и других.

"Коалиция может быть сформирована только на основе официальных публичных партийных решений", - подчеркнул Козак и потребовал от олигарха Плахотнюка публичного признания пророссийского курса Демпартии - "без купюр".

"Предыдущий опыт взаимодействия, вернее его отсутствия, с так называемым демократическим правительством Молдовы не давал нам никаких оснований верить, что такая коалиция возможна, - отметил Козак в интервью "Коммерсанту". - И последовавшие события это подтверждают".

Кризис в Молдавии

Напомним, в конце февраля 2019 года в Молдавии прошли парламентские выборы, по итогам которых пророссийская Партия социалистов набрала 31% голосов. Второе место занял блок ACUM (26%), третье - Демократическая партия (23%), четвертое - партия "Шор" (8%). Проблема заключается в том, что ни одна из сторон не смогла договориться с оппонентами о создании правящей коалиции.

И теперь в Молдавии набирает силу политический кризис, связанный с вопросом о проведении досрочных выборов. Президенту страны Игорю Додону и социалистам противостоят олигарх Владимир Плахотнюк и его Демпартия, а на улицы Кишинева вышли протестующие.

Президент Молдавии Игорь Додон, которого поддерживают социалисты, заявил, что у него есть право не объявлять о проведении досрочных выборов. Данные действия раскритиковал исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип, а также КС. Последний 8 июня объявил о временной приостановке полномочий Додона, которые делегированы Филипу. В тот же день глава кабмина подписал указ о роспуске парламента и проведении выборов 6 сентября.

Игорь Додон заявил, что указ о роспуске парламента Молдавии и назначении даты досрочных выборов Павла Филипа был подписан с нарушениями.

Кризис в Молдавии

Напомним, в конце февраля 2019 года в Молдавии прошли парламентские выборы, по итогам которых пророссийская Партия социалистов набрала 31% голосов. Второе место занял блок ACUM (26%), третье - Демократическая партия (23%), четвертое - партия "Шор" (8%). Проблема заключается в том, что ни одна из сторон не смогла договориться с оппонентами о создании правящей коалиции.

И теперь в Молдавии набирает силу политический кризис, связанный с вопросом о проведении досрочных выборов. Президенту страны Игорю Додону и социалистам противостоят олигарх Владимир Плахотнюк и его Демпартия, а на улицы Кишинева вышли протестующие.

Президент Молдавии Игорь Додон, которого поддерживают социалисты, заявил, что у него есть право не объявлять о проведении досрочных выборов. Данные действия раскритиковал исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип, а также КС. Последний 8 июня объявил о временной приостановке полномочий Додона, которые делегированы Филипу. В тот же день глава кабмина подписал указ о роспуске парламента и проведении выборов 6 сентября.

Игорь Додон заявил, что указ о роспуске парламента Молдавии и назначении даты досрочных выборов Павла Филипа был подписан с нарушениями.

Гражданская война близка?

В интервью Федеральному агентству новостей политолог, кандидат политических наук, депутат-социалист парламента Молдавии Богдан Цырдя отметил, что в истории страны такой сложной и непредсказуемой политической ситуации еще не отмечалось.

Три месяца парламент сотрясали распри и шли невероятно тяжелые переговоры о создании коалиции. Социалисты не могли никак договориться с правым блоком ACUM. Додон в это время вел переговоры с представителями обеих партий в надежде добиться создания коалиции.

К консенсусу партиям не удавалось прийти долгое время. Но неделю назад в страну прибыл вице-премьер Дмитрий Козак, спецпредставитель России по Молдавии, которому удалось при помощи присущему ему огромному переговорному таланту сдвинуть дело с мертвой точки. И переговоры в парламенте начались заново, участвовали в них все стороны процесса.

"И вот в последний день, пятницу, партия социалистов уже практически договорилась о создании правящего большинства с правыми. Но Конституционный суд, который подконтролен Демократической партии, внезапно принял решение, что 7 июня якобы является последним днем для парламента, то есть его нужно в этот день распустить. Здесь важно то, что, согласно Конституции Молдавии, последний день - 9 июня. Все это прекрасно знали и поэтому-то и сформировали коалицию 7 июня", - отметил Цырдя.

Как отметил депутат, решение, принятое КС, "имело эффект разорвавшейся бомбы". Представители правого блока ACUM не стали медлить и на следующий день, 8 июня, избрали главой парламента лидера партии социалистов Зинаиду Гречаную. Место премьер-министра заняла лидер правого блока ACUM Майя Санда. Президентом оставался Игорь Додон, которому вернули часть полномочий.

Несмотря на это, Конституционный совет распускает парламент, отправляет в отставку президента, а на его место исполняющим обязанности главы государства и одновременно главы кабмина ставит Павла Филипа. С этого момента и началось противостояние, отмечает Богдан Цырдя.

В ответ на эти действия КС парламент принимает "Декларацию о захваченном государстве", а затем объявляет вне закона все органы власти, вплоть до самого Конституционного суда, Высшей судебной палаты и прокуратуры. Всем этим структурам был выражен вотум недоверия, поскольку они "служат олигархату, а не народу".

Влад Плахотнюк со своей стороны отказался распускать правительство, а его люди не соглашались уходить с захваченных должностей и освобождать кабинеты. Создалась ситуация двоевластия: уже есть новое правительство, а старое не собирается уступать свои позиции.

"Это противостояние грозит, я не побоюсь этого слова, реальным гражданским противостоянием, если не гражданской войной", - опасается парламентарий.