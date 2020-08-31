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"Никаких субъективных причин для девальвации рубля нет": Глазьев разоблачил ЦБ

31 августа 2020, 12:05  •  86 • Политика
После распространения фейка о неминуемом крахе рубля Сергей Глазьев напомнил о собственном расследовании с разоблачением ЦБ. "Никаких субъективных причин для девальвации рубля нет", - подчеркнул Глазьев.
Академик РАН, экономист Сергей Глазьев высказался о девальвации национальной валюты. Рубль сильно ослаб по отношению к доллару и евро из-за политики "плавающего курса", к которой обратился Центробанк России. Именно такие разъяснения дал Сергей Глазьев после распространения фейка от его имени о неминуемой девальвации. В беседе с Царьградом Глазьев подчеркнул: девальвация возможна, но лишь в том случае, если Центробанк не отступится от своей политики. Сейчас же нет оснований для краха:
"Никаких субъективных причин для девальвации рубля сегодня нет, - подчеркнул Сергей Глазьев. - Объёма валютных резервов достаточно для того, чтобы отбить спекулятивную атаку любого масштаба, и если ЦБ будет выполнять свою конституционную обязанность, то у нас будет стабильная валюта, что очень важно и для поддержания экономического роста в стране в этот сложный период, и для стимулирования инвестиций, и для обеспечения устойчивой евразийской интеграции".
Сергей Глазьев полагает, что причин для распространения фейка от его имени две: политическая и экономическая. Политическая связана с желанием неких лиц нанести удар по нашей евразийской интеграции. Экономическая восходит к могущественным экспортёрам нефти и металла, которые заинтересованы в девальвации. В деталях об этой части дискуссии с Глазьевым Царьград писал чуть раньше. Здесь же добавим, что ранее академик РАН напомнил о собственном расследовании, которое поможет анализировать и сегодняшнюю ситуацию:
"Если ЦБ как в 2014 году сыграет на руку манипуляторам, а я проводил специальное расследование и доказал, что обвал рубля в 2014 году был результатом манипуляции рынком при попустительстве должностных лиц, то всё что угодно может быть. Но, надеюсь, руководство Центробанка сделало выводы из этих провалов и всё в их руках. И обеспечит стабильность валюты в течение достаточно длительного времени", - подчеркнул Глазьев.

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