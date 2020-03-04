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"Никаких симптомов, но оставили в больнице": Российских велогонщиков в ОАЭ обяжут пройти повторный тест на COVID-19
04 марта 2020, 13:35 • 64 • В мире
Два российских спортсмена в ОАЭ, у которых подозревается коронавирус, должны будут пройти повторный тест. Сообщается, что четыре человека из команды - два спортсмена и два человека из персонала отправлены в больницу из-за подозрения на коронавирус. При этом генеральный менеджер команды Ренат Хамидулин отметил, что никаких симптомов заболевания у госпитализированных нет.
В ОАЭ два спортсмена из команды "Газпром-Русвело" госпитализированы с подозрением на коронавирус нового типа. Как отметил генеральный менеджер команды Ренат Хамидулин, никаких симптомов у велосипедистов нет, так же как и данных о положительном тесте на инфекцию.
Отмечается, что вместе с велосипедистами отправлены в больницу и два представителя персонала.
Министерство здравоохранения ОАЭ сделало заявление, что у двоих граждан России в ОАЭ выявили коронавирус, однако, как отметил Хамидулин в комментарии РИА Новости, у госпитализированных будут проводить повторный тест на определение COVID-19.
Советник посольства РФ в Абу-Даби Юрий Видакас пояснил, что посольство находится в постоянном контакте с представителями властей ОАЭ и оказывает всю необходимую помощь нашим гражданам.
В посольстве добавили, что первичное тестирование прошли и остальные члены российской команды. "Сейчас их остаётся около 10-12 человек. Тесты дали отрицательный результат. Однако до разрешения ситуации, а это не меньше недели, они останутся в ОАЭ", - добавил дипломат.
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