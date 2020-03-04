Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"300 спартанцев". По Эрдогану ударила Греция
"Ну и жестокость нечеловеческая": Минтруд будет напоминать гражданам Р...
«Ранее подобные машины не выпускались»: чем уникален новейший российский бронеав...
МОК решил не оправдываться? В организации молчат о поддельных подписях Родченков...
Главная / В мире

"Никаких симптомов, но оставили в больнице": Российских велогонщиков в ОАЭ обяжут пройти повторный тест на COVID-19

04 марта 2020, 13:35  •  64 • В мире
Два российских спортсмена в ОАЭ, у которых подозревается коронавирус, должны будут пройти повторный тест. Сообщается, что четыре человека из команды - два спортсмена и два человека из персонала отправлены в больницу из-за подозрения на коронавирус. При этом генеральный менеджер команды Ренат Хамидулин отметил, что никаких симптомов заболевания у госпитализированных нет.
В ОАЭ два спортсмена из команды "Газпром-Русвело" госпитализированы с подозрением на коронавирус нового типа. Как отметил генеральный менеджер команды Ренат Хамидулин, никаких симптомов у велосипедистов нет, так же как и данных о положительном тесте на инфекцию.
Отмечается, что вместе с велосипедистами отправлены в больницу и два представителя персонала.
Министерство здравоохранения ОАЭ сделало заявление, что у двоих граждан России в ОАЭ выявили коронавирус, однако, как отметил Хамидулин в комментарии РИА Новости, у госпитализированных будут проводить повторный тест на определение COVID-19.
Советник посольства РФ в Абу-Даби Юрий Видакас пояснил, что посольство находится в постоянном контакте с представителями властей ОАЭ и оказывает всю необходимую помощь нашим гражданам.
В посольстве добавили, что первичное тестирование прошли и остальные члены российской команды. "Сейчас их остаётся около 10-12 человек. Тесты дали отрицательный результат. Однако до разрешения ситуации, а это не меньше недели, они останутся в ОАЭ", - добавил дипломат.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



64
Источник
Похожие новости
04 марта 2020, 02:35
Новый "лидер" по заболеваемости потеснил Китай? Что известно о коронавирусе к этому часу
04 марта 2020, 07:35
Эрдогану не удалось договориться в обход России: Как Иран развеял домыслы, объяснил Борис Рожин
04 марта 2020, 09:35
"300 спартанцев". По Эрдогану ударила Греция
04 марта 2020, 00:35
МОК решил не оправдываться? В организации молчат о поддельных подписях Родченкова
04 марта 2020, 02:35
"Власти скрывают эпидемию коронавируса в Москве"? Блогеры раскрыли нагнетающих истерию в Сети
04 марта 2020, 07:35
Турки сбили сирийский самолёт. Идут поиски экипажа - источник
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 марта 2020, 04:35
Украинская разработка не уберегла танки Турции от полного уничтожения
04 марта 2020, 09:35
"Путин переиграл Эрдогана и будет смеяться последним": Норвежские СМИ о сит...
04 марта 2020, 09:35
"Завтра отправим Незнайку обратно на Луну": Власти Украины послали старого ...
04 марта 2020, 02:35
Новый "лидер" по заболеваемости потеснил Китай? Что известно о коронавирусе...
04 марта 2020, 07:35
Эрдогану не удалось договориться в обход России: Как Иран развеял домыслы, объяснил Б...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 февраля 2020, 02:39
"Нас уничтожили русские проникающей бомбой": Турецкие СМИ сошли с ума
02 марта 2020, 14:35
Сирия, 2 марта: успех сопутствует войскам Асада в Идлибе
27 февраля 2020, 01:54
Малахову и "наследникам" на заметку: Путин оценил передачу "Пусть говорят"
29 февраля 2020, 22:09
"Только попробуйте поднять хоть один самолёт в воздух": Кедми объяснил, как России урезонить Турцию
29 февраля 2020, 12:24
"Перекроют пролив - сделаем два": Ветеран ФСБ рассказал о действиях России в случае конфликта с Турцией
28 февраля 2020, 07:09
Лукашенко проговорился зачем ему Союз с Россией (Telegram. Обзор)
02 марта 2020, 03:24
"Калибром" по джихадистам: Появившиеся в Средиземноморье корабли России вызвали смятение
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.