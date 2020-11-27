"Никаких шансов уцелеть": "Демонические" Bayraktar TB2 не устоят перед российским ударом

У российских военных есть способ противодействовать турецким БПЛА Bayraktar TB2. Так, сбивать беспилотные аппараты можно при помощи зенитно-ракетных комплексов. Справиться с турецким беспилотником могут и комплексы "Тор-М2КМ", и ЗРК "Сосна".

Впрочем, отмечается в публикации "Военно-промышленного курьера", БПЛА также не устоят после удара ЗРК средней дальности "Бук-М2Э" и зенитного артиллерийского комплекса "Деривация-ПВО".

Как говорится в материале, перед "Тором" у турецкого беспилотника, изрядно демонизированного в прессе, нет никаких шансов уцелеть. Потому именно комплексы "Тор-М2КМ" - одно из эффективных средств поражения воздушного разведчика.

Российские комплексы одновременно обнаруживают 48 целей, сопровождают 10 и поражают четыре. Потому у Bayraktar TB2 в зоне действия ЗРК попросту нет вариантов на спасение.

ЗРК "Сосна", в свою очередь, способен обнаруживать крылатые ракеты и беспилотники на расстоянии 12 километров.

К тому же сейчас в РФ ведутся разработки по усовершенствованию вооружения. К примеру, у комплекса "Птицелов" боекомплект по сравнению с "Сосной" отличается новой ракетой с большей дальностью и высотой перехвата.