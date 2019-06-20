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"Никаких серьёзных результатов сегодня не ждём": Оператор Nord Stream 2 - о слушаниях в Дании по маршруту газопровода

20 июня 2019, 01:24  •  56 • В мире
В среду, 19 июня, в Дании, в городе Рённе на острове Борнхольм проходят общественные слушания по третьему маршруту газопровода "Северный поток - 2". В швейцарской компании Nord Stream 2 AG предполагают, что никаких серьёзных результатов этих слушаний сегодня ожидать не стоит.
По словам официального представителя компании - оператора газопровода Йенса Мюллера, датские власти пока действуют согласно существующим правилам, которые требуют пригласить для обсуждения тех или иных экологических решений общественность.
Как известно, Датское энергетическое агентство 15 мая текущего года опубликовало информацию о заявке на прокладку газопровода через территориальные воды королевства вместе с отчётом об оценке потенциальных угроз окружающей среде во время строительства СП-2.
Для общественных консультаций по заявке Nord Stream 2 был определён срок с 15 мая по 10 июля для национального обсуждения, по международному протоколу Espoo - до 17 июня. В этот период общественные организации, среди которых, конечно, есть и экологи, могут высказывать свою точку зрения на строительство, критиковать его или вносить поправки.
И вот сегодня, 19 июня, проходят общественные слушания по поводу этой заявки на строительство газопровода. Как отметили в компании - операторе Nord Stream 2, никаких конкретных решений сегодня они не ожидают.
"Сегодняшние слушания в Рённе являются частью процесса с участием общественности, что даёт заинтересованным сторонам возможность дополнить свои письменные замечания и обсудить вопросы в отношении заявки и отчёта об оценке воздействий на окружающую среду. Эти слушания - лишь один из элементов, и мы не ожидаем конкретных результатов от этого процесса. Поэтому после этого мы не планируем публиковать какие-либо пресс-релизы или заявления", - заявил в беседе с ФАН Йенс Мюллер.
В компании считают, что позиция Дании, которая всеми силами препятствует строительству газопровода, не выдавая решения на прокладку "Северного потока - 2" у своих берегов, является незаконной. Причём вопрос никак не решается уже в течение двух лет.
В апреле 2017 года компания-оператор Nord Stream 2 AG направила в Копенгаген первую заявку. Наступил август 2018-го, и из Дании пришёл запрос на второй аналогичный документ.
В марте 2019-го Датское энергетическое агентство (ДЭА) запросило третью заявку и попутно сообщило, что остро необходимо рассмотреть новый маршрут газопровода, который пройдёт юго-восточнее острова Борнхольм. Требуемые документы Дания снова получила.
В то же время компания Nord Stream 2 AG обратилась в суд с апелляцией, чтобы признать требования ДЭА противоречащими закону, заставить Данию аннулировать запрос очередной заявки по новому маршруту прокладки "Северного потока - 2".
На текущий момент разрешения на строительство газопровода получены в Финляндии, Швеции и Германии, проложено больше половины от общей протяженности СП-2. Как считают европейские эксперты, благодаря реализации этого проекта будет обеспечено надёжное и более выгодное энергоснабжение стран Европейского союза, многие из которых высказались за строительство газопровода на их территории.

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