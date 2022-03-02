"Никаких санкций": Президент Бразилии отказался обвинять Россию и объявил о нейтралитете

Президент Бразилии Жаир Болсонару отказался обвинять Путина и Россию и не намерен поддерживать санкции США и НАТО из-за ситуации на Украине.

Президент Бразилии Жаир Болсонару отказался присоединяться к обвинениям США и НАТО против России и заявил о нейтралитете.

Глава страны с 209-миллионным населением заявил, что призывает страны НАТО не усугублять ситуацию на Украине.

Мы не примем чью-то сторону, останемся в нейтральном статусе и предлагаем помощь любого рода. Большая часть населения Украины является русскоязычной,

- заявил Болсонару.

"Мы, естественно, надеемся, что страны НАТО не будут помогать обострять эту проблему, которая, в моём понимании, должна быть решена", - цитирует президента Бразилии inc-news.

Бразилия не намерена присоединяться к осуждению России в ООН.

Никаких санкций или осуждения президента Путина... Голос Бразилии не определяется и не связан с какой-либо державой,

- сказал Болсонару.

Глава Бразилии подчеркнул, что голос Бразилии в ООН при голосовании по ситуации на Украине будет свободным:

Наша позиция с министром иностранных дел Карлосом Франса - это баланс. И мы не можем вмешиваться. Мы хотим мира, но мы не можем допустить последствий в Бразилии.

Жаир Болсонару сообщил, что Бразилия будет "руководствоваться собственными национальными интересами, без привязки к какой-либо державе".

Болсонару отметил, что значительная часть населения Украины говорит на русском языке и что народы Украины и России - братские.

Также глава Бразилии заявил, что в ходе спецоперации России на Украине по денацификации "о массовых убийствах мирных жителей речи нет, такую тактику никто не использует. Говорить о резне - преувеличение, со стороны российского лидера нет интереса устраивать бойню". Об этом сообщает "РИА Новости".

Болсонару подчеркнул, что в отношении России его страна будет руководствоваться "практическими соображениями".

В результате гражданской войны на Украине с 2014 года погибло не менее 14 тысяч человек, сотни тысяч стали беженцами.

Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию по денацификации и уничтожению военных объектов, Минобороны России наносит точечные удары. Страны Запада пытались втянуть Украину в военный блок НАТО, что угрожает безопасности России. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что на любую угрозу России ответ будет незамедлительным.

Армия России не представляет опасности для украинцев. Украина останется украинской.

Все детали спецоперации России на Украине - в специальном разделе "Первого русского".

Русские солдаты, берегите себя и своих боевых товарищей как национальное достояние, ведь вы - лучшие люди страны! Возвращайтесь живыми! Спасибо, что вы есть!