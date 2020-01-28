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"Никаких рисков": Из-за коронавируса сорвалась церемония старта обратного отсчёта до Олимпийских игр в Пекине
28 января 2020, 09:39 • 111 • В мире
В столице Китая отменили традиционную церемонию старта, с которого начинается обратный отсчёт до Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Мероприятие должно было пройти на стадионе "Птичье гнездо", но оно сорвалось. В Оргкомитете соревнований заявили, что это связано со вспышкой нового типа коронавируса, которым уже заразились около 3000 человек. В Оргкомитете назвали ситуацию серьёзной и подчеркнули, что "не должны допускать никаких рисков", передаёт "РИА Новости".
В Пекине не состоится церемония старта обратного отсчёта до Олимпийских игр в 2022 году. От мероприятия решили отказаться из-за свирепствующего в стране нового типа коронавируса. В Оргкомитете считают, что риск будет неоправданным.
"Никаких мегамероприятий. Вспышка вируса очень серьёзная, мы не должны допускать никаких рисков. Если будет информация, мы сообщим вам дополнительно", - цитирует РИА Новости пресс-службу Оргкомитета.
Согласно обновлённой статистике, количество заболевших пневмонией в КНР уже превысило 2,8 тысячи человек, погиб 81 житель. Большинство случаев заражения (1423 человека, 76 погибших) приходятся на центральную провинцию Хубэй и её административный центр Ухань. Далее следуют провинции Гуандун, Хэнань и Чжэцзян. В Пекине выявлено 68 инфицированных, в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян - по обновлённой статистике, уже 21 человек, из них один умер.
В России пока было 100 подозрений на новый коронавирус. Ни в одном случае диагноз не подтвердился. Первый случай заболевания в конце января 2020 года подтвердили на Украине.
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