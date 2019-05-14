"Никаких политических условий": Китай помог Венесуэле медикаментами

О том, что Пекин направил в латиноамериканскую страну помощь в размере около 2 миллионов единиц медикаментов, сообщило в Twitter венесуэльское министерство внешней торговли и иностранных инвестиций. При этом было отмечено, что это – часть взаимодействия этих двух стран.

Как напоминают РИА Новости, ранее постпред Китая при ООН Ма Чжаосюй подчеркнул, что гуманитарная помощь его страны терпящей кризис Венесуэле отвечает китайским принципам оказания помощи другим странам. Такая деятельность не подразумевает под собой каких-либо политических условий.

Первую партию "гуманитарки" из медикаментов и медоборудования Пекин направлял еще в конце марта. Отмечается, что КНР сотрудничает с законным правительством Венесуэлы.

Напомним, что президента Венесуэлы Николаса Мадуро пытаются сместить с начала года. Глава оппозиции Хуан Гуаидо несколько раз пытался организовать госпереворот, но терпел фиаско. Народные волнения привели к глубокому политическому кризису в стране.