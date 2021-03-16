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"Никаких перспектив": Аксёнов не исключил заброску украинских диверсантов в Крым, но…
16 марта 2021, 11:25 • 222 • Политика
Глава Крыма Сергей Аксёнов не исключил заброску украинских диверсантов на полуостров, но дело не в желаниях Киева, а в возможностях России. "Никаких перспектив", - предупредил он.
В беседе с "РИА Новости" Аксёнов не исключил, что украинские власти продолжат попытки дестабилизации в Донбассе и в Крыму. По его словам, на полуостров могут быть заброшены различные диверсионные группы "с конкретными заданиями".
"Это будет продолжаться, будут пытаться таким образом дестабилизировать ситуацию", - сказал он.
По мнению Аксёнова, к провокациям Киев будут подталкивать США, однако это ни к чему не приведёт - полуостров останется неприступным с военной точки зрения.
"Никаких перспектив никому не светит, в военном плане мы способны отразить любые атаки кого угодно - стран НАТО и так далее", - сказал он, подчеркнув, что крымчанам в военном плане ничего не угрожает.
Ранее в Бундестаге назвали позицию Киева по принадлежности полуострова политической спекуляцией. Немецкий депутат Вальдемар Гердт выразил смелую для Европы позицию.
"Обратного пути для Крыма нет", - заявил он.
Напомним, что 16 марта исполнилось семь лет, как в Крыму прошёл референдум по вопросу присоединения к России. Во всех городах и населённых пунктах жители в подавляющем большинстве проголосовали за.
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