"Никаких перспектив": Аксёнов не исключил заброску украинских диверсантов в Крым, но…

Глава Крыма Сергей Аксёнов не исключил заброску украинских диверсантов на полуостров, но дело не в желаниях Киева, а в возможностях России. "Никаких перспектив", - предупредил он.

В беседе с "РИА Новости" Аксёнов не исключил, что украинские власти продолжат попытки дестабилизации в Донбассе и в Крыму. По его словам, на полуостров могут быть заброшены различные диверсионные группы "с конкретными заданиями".

"Это будет продолжаться, будут пытаться таким образом дестабилизировать ситуацию", - сказал он.

По мнению Аксёнова, к провокациям Киев будут подталкивать США, однако это ни к чему не приведёт - полуостров останется неприступным с военной точки зрения.

"Никаких перспектив никому не светит, в военном плане мы способны отразить любые атаки кого угодно - стран НАТО и так далее", - сказал он, подчеркнув, что крымчанам в военном плане ничего не угрожает.

Ранее в Бундестаге назвали позицию Киева по принадлежности полуострова политической спекуляцией. Немецкий депутат Вальдемар Гердт выразил смелую для Европы позицию.

"Обратного пути для Крыма нет", - заявил он.

Напомним, что 16 марта исполнилось семь лет, как в Крыму прошёл референдум по вопросу присоединения к России. Во всех городах и населённых пунктах жители в подавляющем большинстве проголосовали за.