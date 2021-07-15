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"Никаких переговоров об Украине": Зеленский "вмешался" в переговоры Байдена и Меркель
15 июля 2021, 19:55 • 468 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский "вмешался" в переговоры президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель, поставив им условие. "Никаких переговоров об Украине без Украины", - заявил он.
Зеленский потребовал от США и Германии, чтобы они оказали давление на Россию. Об этом он заявил, комментируя встречу лидеров двух стран.
Политик также добавил, что западные партнёры не должны обсуждать Украину без Украины. Таким образом, он дословно повторил тезис своего предшественника Петра Порошенко.
Скриншот:Twitter/@ZelenskyyUa
Отметим, что украинские власти уже неоднократно высказывали беспокойство в связи с ослаблением позиции США по "Северному потоку - 2". Администрация Байдена, не желая ссориться с Германией, которая заинтересована в строительстве газопровода, отказалась вводить новые санкции против проекта.
Для Украины, которая рискует потерять транзит, смена американской позиции стала серьёзным ударом. Несмотря на то что Киев называет Москву агрессором и постоянно призывает бороться с ней, он не хочет остаться без стабильного дохода от перекачки русского газа.
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