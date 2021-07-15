"Никаких переговоров об Украине": Зеленский "вмешался" в переговоры Байдена и Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский "вмешался" в переговоры президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель, поставив им условие. "Никаких переговоров об Украине без Украины", - заявил он.

Зеленский потребовал от США и Германии, чтобы они оказали давление на Россию. Об этом он заявил, комментируя встречу лидеров двух стран.

Ценности, принципы и безопасность нельзя обменивать на экономические интересы. Я верю, что наши американские и немецкие партнёры вместе будут противостоять агрессору, а не поддерживать его, - пишет президент Украины в Twitter.

Политик также добавил, что западные партнёры не должны обсуждать Украину без Украины. Таким образом, он дословно повторил тезис своего предшественника Петра Порошенко.

Скриншот:Twitter/@ZelenskyyUa

Отметим, что украинские власти уже неоднократно высказывали беспокойство в связи с ослаблением позиции США по "Северному потоку - 2". Администрация Байдена, не желая ссориться с Германией, которая заинтересована в строительстве газопровода, отказалась вводить новые санкции против проекта.

Для Украины, которая рискует потерять транзит, смена американской позиции стала серьёзным ударом. Несмотря на то что Киев называет Москву агрессором и постоянно призывает бороться с ней, он не хочет остаться без стабильного дохода от перекачки русского газа.