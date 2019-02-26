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"Никаких нарушений здесь нет": Депутат Европарламента рассказал, как дочь Пескова попала к нему в стажеры

26 февраля 2019, 03:09  •  62 • Политика
Депутат Европарламента от Франции Эмерик Шопрад объяснил, как дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета Пескова стара работать на него стажером. Парламентарий пояснил, что, как обучающаяся во Франции студента, она имеет на эту работу полное право. "Никаких нарушений здесь нет", — сказал он.
Напомним, что ранее ряд европейских депутатов — прежде всего, представитель Литвы Петрас Аустревичюс и парламентарий из Латвии Сандра Калниете — привлекли внимание прессы к тому, что Елизавета Пескова работает стажером в офисе Шопрада. Как подтвердил впоследствии сам Шопрад, дочь Дмитрия Пескова действительно является его стажером с ноября прошлого года.
Шум, поднятый по этому поводу некоторыми его коллегами в Европарламенте, депутат считает проявлением русофобии. Все заявления касательно того, что работа Песковой в Брюсселе может быть опасной для ЕС, он называет абсолютно ложными.
Елизавета Пескова не имеет доступа к секретным сведениям и не присутсвует на закрытых заседаниях.
"Она работает в качестве стажёра с ноября. Как студентка из Франции, она имеет на это полное законное право. При этом я хотел бы подчеркнуть, что у нее контракт с Европарламентом, а не со мной лично, и договор в январе был подтвержден и продлен. Никаких нарушений здесь нет", — сказал депутат.
Комментарий Эмерика Шопрада приводит РИА Новости.

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