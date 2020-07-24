"Никаких карантинных мер": Собянин прокомментировал возвращение ограничений в сентябре

В столице России не будут снова вводить карантинные ограничения, которые действовали в начале эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом прямо заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Речь идёт о появившихся слухах, что в сентябре власти столицы якобы планируют вернуть ранее снятые ограничительные меры, направленные на борьбу с распространением коронавируса. Собянин решительно опроверг эту информацию.

Он отметил, что в настоящий момент эпидемиологическая ситуация в Москве является стабильной. А осенью ожидается появление первой вакцины от COVID-19, которая дополнительно защитит москвичей от болезни.

"Никаких карантинных мер с 15-го числа или с других дат мы не планируем вводить. Будем смотреть по обстоятельствам и ситуации. На данный момент в Москве ситуация вполне спокойная", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

Напомним, что в разгар пандемии коронавируса в Москве действовали самые жёсткие карантинные меры. Передвижение по городу было разрешено только по специальным пропускам, все общественные места были закрыты, а использование дезинфицирующих средств защиты было строго обязательным.